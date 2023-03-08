Дети уже замерзали: сотрудники ГИБДД починили сломавшуюся на трассе машину и помогли женщине с детьми

Сотрудники ГИБДД потратили около четырех часов на спасение семьи. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

На днях в беду попала жительница Копейска Алена Иванова. Она вместе с двумя маленькими детьми ехала по трассе. Внезапно с машиной случилось неладное – сначала перестал поворачиваться руль. Алена съехала на обочину и заглушила машину.

– Постояла пару минут, хотела ехать дальше, а машина не заводится! Остановилась фура, водитель посмотрел под капотом, но не смог помочь. Дети уже начали мерзнуть в машине, – передают слова Алены Ивановой в пресс-службе полиции области.

Малышам и их маме повезло – их заметили госавтоинспекторы и остановились. Старший лейтенант Александр Захаров и лейтенант Виталий Еремченко попытались сами выяснить причину поломки. Но не получилось.

Госавтоинспекторы позвонили в автосервис для консультации. Те сказали, разбираться должны специалисты. Сотрудники полиции съездили в Коркино за нужной запчастью и пригласили автослесарей, которые и починили машину. Дети в это время отогревались в машине ДПС.

– Часа 3-4 они были рядом и не оставили в беде. Спасибо Олегу из автосервиса, что приехал и сделал! Мир не без добрых людей! - написала в посте Алена.

Это уже не первый подобный случай за последнюю неделю. На днях в Магнитогорске на безлюдной дороге сотрудники ДПС вытащили из снега такси, в котором ехали мать и ребенок.

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