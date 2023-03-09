В развлекательном комплексе «Мегаполис» загорелась крыша

Пожар в РК «Мегаполис» вспыхнул ночью.

В центре Челябинска в развлекательном комплексе «Мегаполис» произошел пожар. Огонь вспыхнул ночью. Из здания эвакуировали 60 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, загорелся строительный мусор на крыше «Мегаполиса». В это время в комплексе находились посетители, их пришлось эвакуировать. Пострадавших нет.

- Удалось локализовать и ликвидировать горение на площади 150 квадратных метров и не допустить распространения огня внутрь здания, - прокомментировали в ведомстве.

Внутрь здания огонь не проник. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас будет устанавливаться причина пожара. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.

Напомним, что на крыше «Мегаполиса» идут строительные работу. Там планируют организовать термы.

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