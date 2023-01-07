Бассейны, лежаки и парилки: каким будет новый термальный курорт на центральной набережной Челябинска

Макет будущих терм разместили у главного входа в КРК «Мегаполис»
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Челябинцы теперь могут увидеть, каким будет новый термальный курорт в центре города. Макет будущей зоны отдыха появился у центрального входа в КРК «Мегаполис». На крыше этого здания и расположатся «Термы Лето». Его реконструкция уже идет.
Макет демонстрирует, что новый термальный курорт на набережной сосредоточит бассейны под открытым небом, различные парилки и сауны. Гостям будут доступны лежаки и несколько зон с питанием и напитками.
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
КП-Челябинск директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский пообещал, что подробности будут раскрыты после новогодних праздников. Уже известно, что открытие терм запланировано в этом году.
Пока идет набор персонала. На сайте HH.ru есть вакансия менеджера сервиса для курирования работы заведений и сотрудников на территории бассейнов и решения конфликтных ситуаций. Также в обязанности входит работа с документами. Зарплату обещают 35 тыс. рублей на руки.
Проект с похожей концепцией есть в Златоусте — термы возле ТРК «Тарелка» на улице Таганайской. Строить термальный комплекс планирует ООО «Уреньга-Резорт» — компания бывшего мэра Златоуста Вячеслава Жилина. Еще одна его фирма, «Тургояк-Резорт» собирается открыть термальный комплекс на озере Тургояк.
Напомним, в 2020 году под Челябинском построили «Термы Voda», курорт расположен в поселке Западный. В ноябре этого года в Ленинском районе Челябинска на месте spa-сауны Shiro сделали термы «Тортуга».
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