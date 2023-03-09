Селфи с осетром и знакомство с «золотой молью»: в Челябинской области запустили новый тур в деревню

Программа тура очень насыщенная. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вы пробовали порошок, который в Китае разрешают только императорам? Если нет, тогда вам нужно срочно ехать в Кунашакский район Челябинской области. Не удивляйтесь, недавно туда запустили новый тур, и он довольно экзотический. За один день можно продегустировать фермерский сыр, сделать селфи с осетром и даже покормить козлят. Как рассказали КП-Челябинск в центре «Мой бизнес», тур открылся в феврале и уже пользуется большим спросом. Рассказываем подробно.

— Буквально вчера, 8 марта, приехал полный автобус – 42 человека, — рассказала Ирина Асанова, которая помогает команде южноуральских фермеров, организовавших тур. — Год назад команда участвовала в акселераторе по развитию туризма, победили. Продуктом стал тур.

Здесь знают все о меде. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Давайте посмотрим, из чего состоит тур. Сначала гостей привозят в башкирскую деревню Сары. Здесь в дегустационном павильоне и магазине можно будет попробовать несколько видов меда. Пчеловоды Сергей и Римма Сайфутдиновы расскажут о географии каждого, а также о «золотой моли», которая питается воском.

И расскажут вам. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

А еще можно продегустировать ПЖВМ (продукт жизнедеятельности восковой моли). Фото: Предоставлено "Комсомолке"

А еще можно продегустировать ПЖВМ (продукт жизнедеятельности восковой моли), этот черный порошок в Китае запрещено пробовать простым людям, только императорам. Запить сладости предложат чаем из самовара на углях.

Довольны все! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Следующая точка - Соборная мечеть №658 в селе Кунашак 2008 года постройки. Здесь вас встретит имам Каирбек Наурузбаев и расскажет притчу о смысле жизни, о том, что такое саадака и гыйбат.

Соборная мечеть в селе Кунашак. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Имам Каирбек Наурузбаев и расскажет притчу о смысле жизни, о том, что такое саадака и гыйбат. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Потом туристов проводят на экскурсию в Кунашакский историко-краеведческий музей им. Гайнетдинова с разными экспонатами и артефактами. Здесь даже есть метеорит и «смартфон» наших бабушек.

В музее - много интересного. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У вас есть селфи с осетром? А у гостей осетровой фермы Кунашакского района – да. Они его еще и кормят, а потом пробуют царскую уху из осетрины от Руслана Багаутдинова, а также хлеб и национальную выпечку от местного пекаря.

А у вас есть селфи с осетром? Фото: Осетровая ферма в Кунашаке/vk.com

А потом – в «деревню будущего» Султаново. Здесь, на козьей ферме у Натальи можно погладить и покормить из соски козлят, покататься на лошадях, а потом – на сыроварне узнать, как выбрать правильный сыр.

Главная забава для малышни. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Козочки на ферме. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Козляток можно покормить из соски. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

И даже потискать. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ребята обещают осознанную дегустацию козьего и коровьего сыра (мы обязательно знаем, что это значит! - прим.ред.). Во время тура можно даже прикупить фермерские продукты домой.

А это зал для хранения сыров. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сыры можно попробовать и узнать секреты выбора правильного продукта. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Что-то можно даже прикупить домой. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Туры продают два агентства «Кругосветка74» и «Активная жизнь». Стоимость – от 2,3 тыс. руб. до 2,7 тыс. руб.

Кстати, в деревне Кундравы Чебаркульского района взялись активно развивать сельский туризм - в этом году здесь начнется реализация проекта Дом хлеба: места с рестораном, где будут проводить мастер-классы по выпечке хлеба и лепке пельменей, баня с купелью, гостевые домики. Проект реализует семья Таматаровых-Муратовых – владельцев двух ферм, пельменного и кондитерского цеха, сыроварни.

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