В Челябинске момент ДТП с участием иномарки, которая на скорости врезалась в киоск, попал на видео

В момент ДТП в машине находился ребенок. Фото: управление ГИБДД Челябинска

В Челябинске момент аварии на улице Блюхера, где Toyota Camry протаранил киоск, попал на камеру. Записью с видеорегистратора поделился читатель КП.

На кадрах видно, что легковушка ехала позади ПАЗа и собиралась на обгон. Завершить маневр не удалось, так как автобус в этот момент тоже начал перестраиваться на соседнюю полосу. В результате девушка за рулем Toyota резко поворачивает вправо и на скорости врезается в киоск.

— Вызвал скорую и МЧС. Оттащили продавщицу, у нее нога сломана была. Достал ребенка из Toyota Camry и девушку - машина немного зажата была. Когда все приехали из служб, я сразу уехал, — рассказал очевидец аварии.

Напомним, ДТП произошло около четырех часов дня недалеко от областной больницы. Пострадал только один человек — 58-летняя продавщица киоска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru