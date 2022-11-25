В Челябинске почти 500 млн рублей потратят на капитальный ремонт парка Тищенко

Парк уже давно собирались обновить. Фото: Парк «Металлург» имени О.И.Тищенко/ Vk.com

Парк имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска ждут большие изменения. Только на обновление и установку детских аттракционов и площадок собираются потратить 251 млн рублей. А в августе администрация парка отыграла аукцион на выполнение работ по благоустройству территории и ремонта электросетей с освещением. Победителю торгов заплатят 175 млн рублей.

Администрация парка ищет подрядчиков и на другие виды работ, но суммы уже будут поменьше. За установку объектов для культурно-массовых мероприятий готовы отдать 4,3 млн рублей, а за капитальный ремонт инженерных коммуникаций – 6,3 млн. Дополнительно проводятся два аукциона по закупке малых архитектурных форм и аттракционов – 27 и 4,8 млн рублей соответственно.

В ходе работ в парке построят скейт-площадку, беседку для занятия йогой, установят новые фигуры, карусели, горки и другие развлекательные объекты. Также полностью отремонтируют здания и действующие аттракционы, заменят скамейки и освещение, сделают дендрарий и спортплощадки.

Минувшим летом резонанс вызвала история с аттракционом «Гусеница» в челябинском Саду Победы — аналогичную карусель хотят установить в парке имени Тищенко. Покататься на «Гусенице» не пустили девочку с инвалидностью. Оказалось, что на такой карусели не всем пассажирам могут обеспечить достаточный уровень безопасности.

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