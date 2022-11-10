Пчелы, лошадки и карусель с дымом: в челябинском парке имени Тищенко вложат 250 млн рублей в новые аттракционы

Приблизительно на таких каруселях планируют катать челябинских детей. Фото: Иван ВИСЛО, Станислав НАДАЛИНСКИЙ, Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В парке «Металлург» имени Тищенко в Челябинске собираются установить новые аттракционы. Сейчас администрация парка ищет для этого подрядчика. За работу готовы заплатить почти 252 млн рублей, хотя цена контракта может снизиться при торгах. Заявки от потенциальных подрядчиков продолжат принимать до 25 ноября.

Согласно опубликованному на портале госзакупок техзаданию, в парке должны установить карусель, изображающую пчел, которые летают вокруг улья. Кроме того, появятся детский паровозик, «Башенка падения», аттракцион «Гусеница» и карусель с фигурами лошадей и каретами.

В парке также поставят «Медовые котелки» — крутящуюся платформу с шестью пассажирскими «кабинками» в форме котлов. Каждый из котелков катающиеся смогут вращать вручную, а центральную фигуру на платформе оборудуют генератором дыма

На появление экстремальных аттракционов рассчитывать не стоит. Почти все карусели предназначены для детей в возрасте от трех лет. Ограничения по возрасту нет только у карусели с лошадками и вращающихся котелков.

Вместе с аттракционами в парке установят новую билетно-пропускную систему с электронными турникетами.

Напомним, в парке имени Тищенко планируют построить скейт-парк. Такой же хотели смонтировать в новом сквере у дворца спорта «Юность», но потом от идеи отказались.

Минувшим летом резонанс вызвала история с аттракционом «Гусеница» в челябинском Саду Победы — аналогичную карусель хотят установить в парке имени Тищенко. Покататься на «Гусенице» не пустили девочку с инвалидностью. Оказалось, что на такой карусели не всем пассажирам могут обеспечить достаточный уровень безопасности.

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