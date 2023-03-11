«Если бы не холодильники, нас бы снесло»: как выглядит торговый павильон, который протаранила Toyota Camry

Павильон стал похож на груду металла. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске вечером, 9 марта, на полном ходу Toyota Camry врезалась в торговый павильон. Киоск, на который пришелся удар, не подлежат восстановлению – повреждены все стены и частично обвис потолок. Хозяева вывезли из магазина оставшееся оборудование.

– Ну что тут восстанавливать? Все ходуном ходит, проще снести. Но это не нам решать, мы только оборудование забираем, – выразил свое мнение снимавший кондиционер со стены рабочий.

Стена погнута. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Возле уничтоженного киоска валяются груды стройматериала, повсюду куски стекла и мелкие части от машины. С искорёженной крыши капает вода. Погнута даже противоположная от места тарана стена – дверь заднего входа будто выглядывает наружу. Проходящие мимо люди ахают – неужели грузовик или автобус въехал.

Снаружи разбросано железо. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

По помещению разбросаны макароны, крупы, куски гипсокартона и документы. Что-то хоть немного полезное подбирают бродяги. Полная разруха. В соседнем магазине, за менее пострадавшей стеной, в которой виднеется заделанная дыра, торговля продолжается.

В магазине всюду остатки товаров. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

–Звук был такой, будто что-то взорвалось и все дернулось. У нас в магазине от стены отъехали полки. Если бы с другой стороны не стояли холодильники, то и нас бы снесло. И я бы тоже пострадала, – рассказала КП-Челябинск сотрудница соседнего магазина.

По словам сотрудницы , пострадавшая продавец сейчас находится в больнице – у нее сильно повреждена нога и она получила удар током.

А за стеной продолжается торговля. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В пошедшей на таран машине, кроме 26-летней женщины-водителя (10 штрафов за превышение скорости за 2022 год), была еще и семилетняя девочка. Физических травм она не получила, но свидетели отмечают, что ребенок был сильно напуган.

– Девочка в машине сидит, глазами хлопает, будто не понимает, что произошло, не двигается, как мумия.

Из помещения выносят последнюю технику. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В отношении водителя Camry возбудили два административных дела. Самый большой штраф по одному из них – 10 тысяч рублей.

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