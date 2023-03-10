Протаранившую торговый павильон челябинку 10 раз за год штрафовали за превышение скорости

Машина протаранила павильон и застряла в нем. Фото: ГИБДД Челябинска

26-летняя жительница Челябинска, которая за рулем Toyota Camry протаранила торговый павильон, 10 раз была оштрафована за превышение скорости в 2022 году. Общий ее водительский стаж — 3 года. После аварии, в которой пострадала продавец киоска, на женщину составили два административных протокола.

— Возбуждено дело по статьям 12.33 КоАП РФ и 12.37 КоАП РФ, — сообщили КП-Челябинск в ГИБДД.

По статье 12.33 («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений») максимальный штраф для граждан составляет 10 тыс. рублей, а по 13.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств») — 500 рублей.

Примечательно, что «красивый» номер машины водитель могла приобрести отдельно. В 2020 году его выставляли на специализированную барахолку. В открытых сервисах по поиску информации об авто, по регистрационному знаку отображается Lada Priora.

Водитель и семилетняя девочка, которая была в салоне, не пострадали. По данным КП-Челябинск, 58-летняя сотрудница магазина получила перелом ноги и глубокую рану на шее.

КСТАТИ

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