Дмитрий Медведев с коллегой спас из горящего дома в Златоусте семью с ребенком и собакой

Пламя перекинулось на дом, в котором спали супруги и их двухлетняя внучка. Фото: У МВД по Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ДПС спасли семью во время пожара. Ночью полицейские Дмитрий Медведев и Евгений Иванов патрулировали улицы в Златоусте. В поселке Пушкинский они увидели горящую дачу. Пламя уже объяло дом и перекидывалось на соседний. Автоинспекторы вызвали пожарных и побежали будить жильцов оказавшегося под угрозой здания.

— Рядом стояла машина, УАЗ «Патриот». Мы начали пинать по колесам, чтобы сработала сигнализация, и стучать в окна и забор, чтобы привлечь внимание хозяев, — рассказал Дмитрий Медведев.

На шум из окна выглянул мужчина. Увидев, что творится, от отдал полицейским ключи от УАЗа с просьбой отогнать машину подальше от места пожара. Те выполнили просьбу, но велели мужчине срочно эвакуироваться. Из дома помогли выйти супружеской паре хозяев, их двухлетней внучке и собаке.

К этому времени на место происшествия прибыли пожарные. Дом пострадал от огня, но полностью не разрушился. Все члены семьи остались целы.

Ранее в Челябинске из горящей квартиры эвакуировались двое взрослых с детьми, но внутри остался их 59-летний родственник. Мужчину спас случайно проезжавший мимо сотрудник МЧС.

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