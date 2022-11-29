В Челябинской области после взрыва в гараже сгорел дом

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Взрыв и пожар случились ночью 29 ноября в частном секторе Магнитогорска. Жителей района разбудил шум, а на улице горожане увидели огненное зарево.
— По предварительным данным, произошла разгерметизация газового оборудования легкового автомобиля в гараже, пристроенном к дому на улице Калмыкова, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
После взрыва часть гаража обрушилась, начался пожар. Пламя перекинулось на дом.
В соцсетях жители Магнитогорска с утра тревожно уточняли адрес ЧП. Горожане не моли связаться с родственниками, живущими в районе пожара. Но, как сообщили в ГУ МЧС, люди при происшествии не пострадали.
Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com
Тем не менее, хозяева остались без имущества. Пламя целиком охватило постройку. Прекратить открытое горение пожарным удалось к 9:20. По свидетельствам очевидцев, дом выгорел полностью.
Напомним, накануне полицейские в Челябинской области помогли эвакуироваться при пожаре супругам, их двухлетней внучке и собаке. Семья мирно спала, муж и жена не заметил, что по соседству горит дача, и пламя уже начало перекидываться на их дом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru