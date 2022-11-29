С 1 декабря тарифы на коммуналку в Челябинской области вырастут на 9%

Следующий рост тарифов будет еще не скоро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 декабря 2022 года суммы в квитанциях вырастут на 9%. 5 месяцев назад уже было повышение тарифов, но оно не включало в себя инфляцию — а в этом году она составит 13,9%. На что пойдут эти деньги, какие услуги теперь будут стоить больше и когда ждать следующего роста тарифов? В эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) объяснила министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяна Кучиц.

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ?

С начала зимы в квитанциях увеличатся суммы за холодную и горячую воду, тепло, свет, газ и вывоз мусора. Тарифы пересматривают каждый год в одно и то же время: 1 июля. Но плановую индексацию с 2023-го перенесли на полгода раньше. Это сделали, чтобы обновить коммунальную инфраструктуру и бесперебойно передавать все необходимые услуги.

— В 2022 году изменилась стоимость стройматериалов и металлопродукции. А для предоставления качественных коммунальных услуг ресурсоснабжающие организации должны вовремя оплачивать не только стоимость газа или электроэнергии, приобретенных на оптовых рынках, но и рассчитываться с поставщиками услуг ремонта, — объяснила руководитель регионального минтарифа Татьяна Кучиц.

1 июля тарифы выросли на 3,4%, но к концу года инфляция составит 13,9%. Чтобы смягчить нагрузку на потребителей, цены повысили лишь на 9%, а остальное ресурсникам компенсируют из региональных бюджетов.

Справка

Такая индексация тарифов впервые едина для всех регионов, хотя раньше в УрФО она была чуть ниже, чем у остальных.

КОГДА СЛЕДУЮЩЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ?

В следующем году повышения тарифов не будет. Ближайшая индексация планируется летом 2024-го, то есть через полтора года.

— Если посмотреть прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, то в 2024 и 2025 годах предусмотрено снижение темпа инфляционного роста и темпа роста коммунальных платежей. То есть 1 июля 2024 году это будет 6,3%, а 1 июля 2025 — 5,3%, — дополнила Татьяна Кучиц.

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛКИ

Для льготных категорий также действует правило, чтобы совокупный платеж за услуги ЖКХ вырос не больше, чем на 9%. Для этого из регионального бюджета выделят средства на компенсацию межтарифной разницы между льготными и экономически обоснованными тарифами.

Сохранятся льготы для граждан, получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ: 22% для граждан с низким уровнем дохода или 11% для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и других категорий.

— Есть еще одна мера поддержки — адресная. Это когда платеж вырастает из-за нестандартного набора услуг: например, доля отопления больше или нестандартная структура коммунального платежа. В таком случае предусмотрена компенсация вне зависимости от уровня доходов.

Если же за коммуналку вам начислят больше, чем положено (не из-за роста потребления, а из-за тарифа), обращайтесь напрямую в ресурсоснабжающую организацию — ее реквизиты указаны на квитанции. Если внятного ответа там не дадут, пишите в Госжилинспекцию, которая контролирует правильность начисления платежей.

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