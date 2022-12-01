Подрядчики регоператора капремонта взялись за долги 159 тысяч квартир в Челябинской области. Но это не коллекторы

Размер долга по капремонту превысил 5 млрд рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Регоператор капремонта Челябинской области передал долги по 159 тыс. лицевых счетов на взыскание подрядчикам по девяти контрактам. Об этом на пресс-конференции в КП-Челябинск рассказал генеральный директор Виктор Тихоненко.

— На сегодняшний день у нас заключено девять контрактов, которые предусматривают исключительно судебное взыскание. Речь идет не о коллекторах. Никаких звонков, сообщений в соцсетях, визитов – подрядчики занимаются исключительно судебным взысканием – подают исковые заявления, выдают судебные приказы в порядке упрощенного производства. либо в общем порядке, если собственник – юрлицо, — рассказал Виктор Тихоненко.

Задолженность за капремонт в Челябинской области превышает 5 млрд рублей.

— Законодательно мы ограничены в ресурсах и возможностях по взысканию. Долгое время этому вопросу не уделялось достаточно внимания. Но в этом году при поддержке губернатора фонду выделили средства, которые мы направили на взыскание, — говорит Виктор Тихоненко. – 149 тыс. лицевых счетов, которые мы передали в работу подрядчикам, это примерно 1/6 всех плательщиков. Своими силами в 2022 году мы направили на взыскание более 10 тысяч заявлений на сумму 110 млн рублей.

По словам гендиректора регоператора капремонта Челябинской области, основная задолженность у тех, кто не платил ни разу с 2015 года.

— Главное, что в этом году процент собираемости минимальных взносов составил 95%. То есть начислили 4,3 млрд рублей – собрали 4,1 млрд рублей. Можно сказать, что платежная дисциплина южноуральцев повышается, — резюмировал эксперт.

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