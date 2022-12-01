Что изменится в Челябинской области с 1 января 2023: пособия, пенсии и МРОТ

В 2023 году повышаются МРОТ, пенсии и зарплаты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начало 2023 года в Челябинской области обещает быть денежным. Потому что с 1 января изменяется размер выплат, пособий, пенсий и МРОТ. Сколько денег теперь будут получать южноуральцы, считаем вместе.

Повышенный МРОТ в Челябинской области

Минимальный размер оплаты труда индексируют каждый год. Если в 2022-м он составил 15 279 рублей, то в 2023 будет 16 242, то есть вырастет почти на тысячу рублей.

В Челябинской области есть еще уральский коэффициент. В прошлом году он составил 1,15-1,20. Поэтому в 2021 году МРОТ в Челябинской области был 17 570 рублей.

Сколько будут получать южноуральцы в новом году, пока неизвестно. Эту сумму должны согласовать на заседании Городской Думы. Но если посчитать по минимальному уральскому коэффициенту, то получится 18 678 рублей.

Универсальное детское пособие

С 1 января 2023 года по всей России вводят универсальное пособие. Это единая выплата для семей с невысоким доходом, которая рассчитана на несовершеннолетних детей и на беременных.

Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В Челябинской области (если ориентироваться на предварительные расчеты) это будет 9 300, 13 000 и 18 600 рублей соответственно.

Индексация пенсий

В новом 2023 году планируется индексация пенсий для неработающих пенсионеров. По словам федерального министра труда и соцзащиты Антона Котякова, им поднимут выплаты на 4,8%. Сейчас такая пенсия составляет 19 017 рублей, а будет 19 930.

Кроме того, с 1 января 2023 года пенсионный фонд и фонд социального страхования объединятся в Социальный фонд России.

Индексация зарплат бюджетников

По словам президента Владимира Путина, из-за инфляции нужно поднять зарплаты бюджетникам. Правда, конкретных цифр индексации пока не было. Но уже известно, что это нововведение коснется пожарных, программистов, учителей, врачей, психологов, чиновников и работников культуры.

Повышение цен в квитанциях за капремонт

Но также с начала года увеличится плата за капитальный ремонт. В этом году за каждый кв. метр квартир южноуральцы платят 10 рублей 10 копеек. Сколько будет с 1 января 2023 года, пока неизвестно. Размер минимального взноса до конца декабря определит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Тарифы на остальные виды коммуналки повысили с 1 декабря 2022 года.

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