В Челябинской области мошенники бесплатно раздают 16 дрессированных овчарок

Фейки об овчарках начали распространяться с середины ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В челябинских группах в соцсетях начали распространяться сообщения о раздаче дрессированных овчарок. Они якобы принадлежали частному охранному предприятию, которое было расформировано. Авторы утверждают, что собак усыпят в случае, если не найдутся новые хозяева.

— В связи с расформированием ЧОПа, отдела охраны, подлежат усыплению 16 воспитанных, дрессированных, умных, прилежных овчарок. Выполняют абсолютно все команды, преданы, — говорится в посте.

Группа, откуда больше всего сделали репостов, была заблокирована

Подобные сообщения являются фейком. Они уже распространялись несколько лет назад в других регионах. Мошенники меняют лишь номера телефонов и количество собак.

Напомним, в 2014 году распространялся фейк, что неизвестные намеренно распространяют клещей в Магнитогорске. Сообщалось, что в районе озера Банное якобы нашли подозрительные черные пакеты, которые кишат опасными насекомыми. Информацию пришлось опровергать Роспотребнадзору.

КП-Челябинск подготовила материал, как распознать фейки в интернете и остановить их распространение. В статье также приводятся самые популярные методы дезинформации. Подробности – по ссылке.

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