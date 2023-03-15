Губернатор попросил сделать выводы: глава Нагайбакского района сложил полномочия после смерти ребенка из-за упавшего с крыши льда

Сурменев уже написал соответствующее заявление. Фото: Иван Сурменев / ВКонтакте.

Несколько дней назад в селе Фершампенуаз Нагайбакского района погиб школьник. На 12-летнего ребенка с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» упала льдина. Следствие проводит проверку по этому факту. Но и власть не осталась в стороне.

На совещании с главами муниципалитетов Алексей Текслер напомнил о трагедии и попросил сделать выводы. Губернатор отметил, что этой зимой в районе часто жаловались на уборку снега и наледи. Но глава района Иван Сурменев поручениям не внял и выводы не сделал.

– Следствие сделает свои выводы, непосредственные виновные понесут наказание. Но то, что произошло, это в том числе отсутствие системной работы местной власти. Считаю, вам нужно задуматься и сделать соответствующие выводы после несчастного случая, – обратился глава региона Алексей Текслер.

Глава Нагайбакского района сделал выводы сразу. Иван Сурменев решил сложить свои полномочия. Подал соответствующее заявление и уведомил об этом губернатора.

После гибели мальчика глава района выложил на своей странице пост, где принес соболезнования семье и пообещал материальную помощь.

Напомним, льдина упала на подростка 10 марта. Мальчик погиб. Следственный комитет проводит доследственную проверку. В обстоятельствах трагедии разбирается прокуратура. Надзорное ведомство проверит руководство ФОКа, которое отвечает за обслуживание здания.

Тем временем, рискуют и другие главы районов:

— Из других муниципалитетов выделю по количеству обращений Ашинский район и Верхний Уфалей. Главам необходимо срочно усилить работу, — написал Алексей Текслер в своем Telegram.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru