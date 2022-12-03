В Челябинске от обморожения умер блюзовый музыкант

Фото: Павел Столбов / ВКонтакте

В Челябинске умер музыкант Павел Столбов, выступавший в блюз-группе «Друзья брата жениха». Об этом пишут его друзья и коллеги в социальных сетях.

— Столбов, блин. Ты, конечно, бармалей и балбес — и я тебе всегда об этом говорила. Но больше не скажу. В небесном оркестре на одного музыканта стало больше, — пишет подруга Столбова с ником Сильва Яблочная.

Как рассказали его знакомые, причиной смерти Столбова стало обморожение. После поминок друга, музыкант в одиночку пошел пешком к своему знакомому у Первого озера, где упал в полынью, промок и замерз в ледяной воде.

— Он не достучался к дом к другу. Видимо, никого не было. Хотел обойти, попасть в калитку, разбил руки. Вымок там, попал в полынью видимо и стал замерзать, — делится знакомый Столбова.

При этом сегодня, 3 декабря, у группы Столбова «Друзья брата жениха» должен состояться концерт в одном из баров. Как рассказали организаторы, из-за смерти музыканта выступление отменено не будет.

— Соболезнуем всем его друзьям, а их много. Концерт блюз-банды «Друзья брата жениха», в которой он в том числе играл, состоится. Пусть это будет концерт в его честь, — говорят организаторы в баре ФортеПьяно.

Добавим, что в Челябинске продолжается похолодание. Ночью с 3 на 4 декабря температура воздуха составит −21, −26, а в низинах может и вовсе упасть до −31 градусов.

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