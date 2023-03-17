«Резиновая» статья в уголовном кодексе и давление силовиков: бизнесменам Челябинской области предложили инструмент для защиты

Платформа позволяет направить жалобу сразу в центральные аппараты МВД, СК и Генпрокуратуры. Фото: правительство Челябинской области

Необоснованные аресты предпринимателей, волокита, невозможность на защиту – это только часть нарушений, с которыми приходится сталкиваться бизнесу. Теперь в Челябинской области владельцам компаний помогут более эффективно и прозрачно выстроить отношения с силовым блоком. Сегодня, 17 марта, губернатор Алексей Текслер и генеральный директор АНО Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко подписали соглашение.

Платформа предназначена для защиты прав предпринимателей. Каждый может написать жалобу и рассматривать ее будут на уровне центральных аппаратов МВД, СК и Генпрокуратуры. Но как оказалось, многие бизнесмены не пытаются отстоять свои права или делают это в одиночку.

Элина Сидоренко. Фото: правительство Челябинской области

- По нашим данным, 6,3 % предпринимателей сталкиваются с давлением, но никуда не обращаются, - привел цифры уполномоченный по защите правам предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Гендиректор платформы отметила, что факты о массовых уголовных преследованиях предпринимателей сильно преувеличены: СИЗО не заполнены бизнесменами, как уверяют некоторые. Александр Гончаров привел данные ГУФСИН – сейчас в колониях находятся 13 человек, осужденных за экономические преступления.

- Статья 159 УК РФ (Мошенничество) – это вообще резиновая статья, туда можно что угодно добавить. Порой следственные органы к «предпринимательской» статье добавляют другие, вообще необоснованные, и по ним уже могут добиваться заключения под стражу. Здесь даже прокуратура не сможет помочь. Эти проблемы есть, - рассказал Александр Гончаров.

Проведенный на конференции опрос показал, что больше всего давление на бизнес оказывают структуры МВД и СК. Хотя есть инструменты защиты прав.

- Платформа существует уже несколько лет. Суть сегодняшней конференции - собрать бизнес и рассказать о возможностях платформы, привлечь правоохранительные органы и обеспечить взаимодействие. Наша задача - улучшать предпринимательскую среду, возможности ведения бизнеса, инвестиционный климат, - прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Соглашение должно добавить честности во взаимодействие бизнеса и силовиков. Фото: правительство Челябинской области

Элина Сидоренко отметила, что опыт Челябинской области после того, как будет проведена более активная работы, можно будет тиражировать на другие регионы Урала.

- Надо перестать демонизировать силовиков и начать рассматривать их как орган, нацеленный на защиту прав. Эти практики есть. В Челябинской области поддерживается на высоком уровне экономика, развитие малого и среднего предпринимательства идет по структурированной модели, меньше черной и серой экономики. Но необходимо повышать уровень доверия предпринимателя к силовому блоку, защиту от уголовно-силового давления, практику открытости не столько уже между властью и бизнесом, сколько между правоохранителями и бизнесом, - добавила Элина Сидоренко.

Она призвала бизнесменов Челябинской области чаще обращаться за защитой своих прав, используя все возможности, в том числе платформу «ЗаБизнес.РФ».

Такую книгу Элина Сидоренко подарила Алексею Текслеру. Фото: Юлия РЕУТОВА

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