Фишка – самая сильная женщина России: пара из Челябинска поженилась второй раз и выиграла шоу «4 свадьбы»

Познакомились молодожены еще в школе. Фото: Четыре Свадьбы / rutube.ru

Татьяна и Андрей из Челябинска познакомились и впервые поцеловались еще в школе. А потом расстались, годы спустя встретились и завели ребенка, поженились, развелись и с размахом женились вновь. Да так гульнули, что выиграли популярное шоу «4 свадьбы». Возможно, победу принесла изюминка праздника - подруга невесты, самая сильная женщина России, которая мяла сковородки и поднимала на руки жениха.

– Ему 38, мне 40, хоть и ощущаю себя на 18. Он меня подкалывает, что я старушка, – со смехом начинает свою историю невеста.

Другие участницы высоко оценили платье невесты. Фото: Четыре Свадьбы / rutube.ru

– Пошли погуляли, родилась дочь. Потом расписались, не было свадьбы, которую хотелось бы сыграть. Потом психанули друг на друга и разошлись. Он - козел, я - дура, – рассказывает Татьяна.

Оба «молодожена» отмечают свои взрывные характеры. Сомневаться в этом не приходится – в 2019 году они на эмоциях развелись и в том же году сошлись вновь. Так и живут. Он – инженер в компании, которая «исполняет мечты», она – банковский сотрудник. В свободное время ухаживают за садом, ходят в баню, готовят для нее веники. Как-то среди рутины решили пожениться вновь и устроить незабываемую свадьбу. А для этого подали заявку на шоу.

Прошла свадьба с бюджетом в 400 тыс. на берегу озера Калды. Жениха другие участницы назвали «мужчиной-мужчиной», невесту «принцессой». Вывел Татьяну к жениху сын, что очень растрогало соперниц. А потом был банкет и лихая вечеринка с приглашенной ростовой куклой в образе певца Артура Пирожкова. Сюрприз подготовила подруга Татьяны – самая сильная женщина России. Она играючи скрутила сковородку в трубочку, с легкостью носила на руках жениха и подкинула одну из конкурсанток – весьма «пышную» девушку. Завершилось все салютом.

Девушка в платье скрутила сковородку. Фото: Четыре Свадьбы / rutube.ru

Свадьбу остальные участницы оценили по достоинству. И челябинская невеста выиграла с отрывом в 20 баллов. Была у одной из соперниц претензия к цветам – маловато. А наша пара на выигранные деньги собралась на родину Боба Марли - Ямайку.

«Важный вклад в победу пары внесла моя команда»

Вел свадьбу популярный южноуральский ведущий Даниил Вычегжанин. КП-Челябинск он приоткрыл завесу о подготовке праздника. Сценарий готовился в привычном для него ключе и выстраивался исходя из желаний пары. Присутствие съемочной группы на мероприятие почти не повлияло.

Девушка в платье скрутила сковородку. Фото: Четыре Свадьбы / rutube.ru

– Влияние съемочной группы было лишь в том, что они сами определяли момент, когда невесты-конкурентки должны были выйти поздравлять нашу пару. В остальном взаимодействие было максимально комфортным для обеих сторон. Выглядело как будто на свадьбе было 3 видеографа, – отметил Даниил Вычегжанин.

Оказывается, что особого почета к ведущим, которые «засветились» на очень популярном шоу, в индустрии праздников нет. Ведь попадают они на программу, рассказывает Даниил Вычегжанин, почти случайно.

– Победить - да, приятно, потому что недооценивать значение ведущего и программы в атмосфере вечера нельзя. Не основной, но весьма важный вклад в победу пары, внесла моя команда. Я искренне в этом убежден, – подвел итог шоумен.

Ранее в одном из выпусков «4 свадьбы» одновременно приняли участие две челябинки, одна из которых выиграла, проведя праздник в стиле «шебби-шик» (потертый лоск из 80-х). В другом выпуске жительница столицы Южного Урала отхлестала жениха плеткой, но первое место досталось не ей.

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