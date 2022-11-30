Новогодний подарок солдату: в Челябинске собирают новую партию гуманитарного груза

Читатели и слушатели «Комсомольской правды» приносили в редакцию необходимые вещи, помогали деньгами и писали пожелания.

Несколько тонн гуманитарного груза из Челябинской области уже распределяются по частям. Теплые носочки от южноуральцев, техника, письма с пожеланиями согревают наших бойцов. А «Комсомольская правда» совместно с партнерами – компанией НОВАТЭК и сетью киосков прессы «Вечерний Челябинск» объявляет новый сбор.

У каждого из нас есть возможность подарить частичку праздничного настроения тем, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции. Даже под звуки снарядов, в окопах нашим ребятам важно получать весточки из дома.

«Комсомольская правда» проводит сбор новогодних подарков. Они будут отправлены на Донбасс. Можно приобрести сладости и вложить письма с теплыми пожеланиями в Новом году.

Также мы принимаем то, что сейчас необходимо бойцам: плащ-накидки, полиуретановые сапоги, тушенка (производство Курган, Орск, длительного хранения), лапша быстрого приготовления в контейнере, нательное белье (майки, трусы), а также бытовые вещи - влажные салфетки, туалетная бумага (влажная и обычная).

Полная информация об акции, список необходимого и адреса приема - по ссылке.

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