Шоколадки в носках и письма на узбекском: как в помощи мобилизованным сплотилась вся Челябинская область

И стар, и млад – от души помогали южноуральцы всех возрастов Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Им по 90 лет, и они сами везут коробки к нам через весь город. Те, кто уже не может ходить – передают посылки с друзьями. Пожилые челябинцы активно включились в акцию КП-Челябинск «Носки солдату». Стремятся помочь и самые маленькие – по-детски искренне поддерживают бойцов рисунками. Есть среди пожеланий и стихи, и даже письма на узбекском.

О сплотившихся в помощи участниках акции, которая символично завершается в День народного единства – в материале журналист КП-Челябинск.

БОЛИТ ДУША, НА ГЛАЗАХ – СЛЕЗЫ

– Подруга предлагала носки вязать, а глаза уже ни к черту, – рассказывает 82-летняя Ангелина Ромашкина. – 15 минут в наклоне – и давление поднимается. Хотела деньги на шерсть дать, но никто вязать не брался.

Не отчаявшись, обратилась к знакомой в аптеке – она и волонтеры, сопровождающие гуманитарную помощь на фронт, подсказали, что купить солдатам. И вот две коробки у нас.

– Самое необходимое и небьющееся – перевязочный материал, дезинфицирующие средства и от головной боли, температуры, желудка и диареи. Быстродействующее. Вода плохая, там некогда руки мыть. Это сын говорил (он воевал в Чечне). Говорю, что есть в аптеке – все мне продайте. Знакомая-фармацевт так и сделала. Пускай живыми возвращаются, победа будет за ними.

Плачет.

Ангелине Ивановне 82 – эти коробки она принесла сама Фото: Дарья МАРКОВА

Сильно переживает за наших бойцов Ангелина Ивановна. И за то, что происходит на ее родине – женщина родилась в Донецке и прожила там до 17 лет.

Болит душа и у сестер Горбатовских – Любовь Константиновна приносит помощь уже не первый раз. В очередной коробке термобелье, вязаные сестрой Валентиной теплые шерстяные носки – с прошлого визита неделю назад женщина успела связать четыре пары. Шерсть покупала специальную, ездила на рынок.

– На этот раз к нам еще присоединилась подруга Лариса Хорякова. С претензией, мол, почему ходите, помогаете, а мне не говорите. У нее больные ноги, она попросила соседку купить носки. И я еще купила и все это принесла, – передает нам коробку Любовь.

Вдобавок внутри тщательно упакована перекись водорода для обработки ран. А в каждую пару носков заботливо вложены витаминки.

Не только тепло, но и полезно – в посылке гематоген и аскорбинка Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Со следующей пенсии челябинки планируют купить по теплому костюму – очень хотят помочь солдатам.

— Какие они молоденькие и воюют, – с заботой говорит Любовь Константиновна.

СТИХИ ДЛЯ БОДРОСТИ ДУХА И ПОСЛАНИЕ НА УЗБЕКСКОМ

«Будет трудно – крепись, будет ветер – не гнись», – подбадривающие стихи вместе с носками и термобельем принесла Зоя Михайловна. Творческой челябинке – 90 лет.

– Пришла кое-как. Трудно, но добралась. Мне хочется сделать хорошее людям. Очень переживаю. Постоянно слежу, что происходит. О вашей акции узнала в газете и сразу пошла, – рассказывает о своем решении пенсионерка.

Такое послание поддержит боевой дух, уверена Зоя Михайловна Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Необычное послание принесла и Елена – в фронтовом треугольнике признание в любви солдатам и пожелания беречься, вернуться скорее. И письмо это – на узбекском.

– Когда покупала на рынке термобелье, продавцы (мама с сыном) быстрее все упаковали, скидку сделали. И даже написали от себя письма на родном языке. Сказали, что тоже принесут вещи. Записали ваши контакты, – рассказывает женщина об отзывчивых торговцах. Их послания продублировали на русском – помог муж Елены, он знает язык.

Акция объединила разные народы Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

К термобелью Елена добавила носки – в каждый положила небольшое письмецо уже от себя. Слова там – искренние:

– Я мама, бабушка и все этим сказано. Должны пойти два зятя, один в ВДВ служил. Мы им уже все собрали. У подруги на ЧМЗ еще сына забрали на передовую.

Елена передавала нам вещи с мокрыми от слез глазами Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

ПОМОГАТЬ ИМ НЕ В ПЕРВОЙ

Ольга Щедринская поддерживает бойцов еще с лета – через волонтеров отправляет деньги, собственноручно вязаные свитера и носки. И даже книги – женщина успела поделиться сотней экземпляров из личной библиотеки.

– А как узнала о вашей акции – всем подругам рассказала. Мне дали денег на шерсть. Связала три пары. Один день – один носок. Внутрь положила по шоколадке и пожеланию. Я прям болею за нашу страну, за наших солдат. Борюсь со всеми, кто что-то против говорит, – с патриотизмом подчеркивает Ольга.

На каждой паре заботливо указан размер. Внутри – сладкий презент Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– Я тоже болею душой, – переживая, говорит Елена. Она уже отвезла свои дубленку и бушлат женщине в Копейск, которая шьет теплые вещи для солдат. Им она отправляла и деньги.

– Это наша боль и гордость, – добавляет женщина. Ее подхватывает Галина – они пришли вместе:

– Переживаем. Сейчас холодает. Вот и решили утеплить ребят, купили хорошие толстые носки.

Еще порядка 20 пар в нашу копилку помощи Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

МАЛЫШИ – СОЛДАТАМ

Даже самые маленькие поучаствовали в нашей акции – две коробки с теплой помощью принесла воспитатель детского сада «Пчелка» Светлана Лысова:

– Это от подготовительной группы «Рябинка». У нас 29 детишек (им по 6 лет) – подключились все. Сделали рисунки в поддержку солдат. А их отзывчивые родители купили носки. Есть в семьях и бабушки, которые сами связали несколько пар. Присоединились к нам еще и малыши из двух групп – «Колокольчик» и «Яблочко».

Варвара и Кирилл тоже поучаствовали в теплой акции. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Детям объясняют, что взрослым ребятам – солдатам – тяжело. Они защитники, которых надо поддержать. Им будет приятно получить такие подарки, рассказывает о беседах с воспитанниками Светлана. Помощь собрали буквально за 4 дня – спешили к отправке.

«Попадать точно в цель», – желают солдатам дети Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Большую работу проделали и в челябинской школе № 124 – собрали почти 100 пар носков, больше 10 пар перчаток, стельки, свитера и вязаный жилет. И тоже торопились передать эти вещи нам.

Школьники с пакетом гуманитарной помощи. Фото: предоставлено КП-Челябинск

СОБРАЛИ 10 ТОНН. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Завершается акция в символичную дату – 4 ноября, День народного единства. Сегодня в нашей редакции был заключительный день приема вещей. Отклик среди южноуральцев оказался большим: сплотился в помощи весь регион. Это ярко показало – народ един.

– Люди приезжали со всей области, несли вещи каждый день. Вся приемная и пресс-центр были в коробках. Основной склад на базе наших партнеров – розничной сети киосков «Вечерний Челябинск» – забит под завязку. Мне вчера прислали фотографию. 10 тонн с лишним гуманитарной помощи мы собрали, и буквально со дня на день она поедет до пункта назначения в Волновахский район и Донецк, – объясняет дальнейшую логистику директор «Комсомольской правды-Челябинск» Екатерина Парфенова.

И это – лишь часть посылок Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА

Акция помощи будет продолжаться, но в другом, новогоднем формате, с учетом актуальных потребностей фронта и подшефных территорий. За анонсами новых сборов следите на страницах «Комсомолки», нашем сайте и в радио-эфирах.

Медиагруппа «Комсомольская правда-Челябинск» благодарит всех неравнодушных за участие в акции. Ваша помощь – бесценна!

ЮЖНЫЙ УРАЛ – ФРОНТУ: КАК ПОМОГАЮТ МОБИЛИЗОВАННЫМ?

Родители погибшего в спецоперации челябинца собрали помощь солдатам передовой в надежде спасти им жизнь.

Иконы и варежки для автомата принесли солдатам челябинцы и бизнесмены.

Владелец ветклиники пожертвовал крупную сумму военным уже во второй раз – она пошла на покупку самого необходимого для фронта. Недавно мы получили крупную помощь от прихожан челябинских храмов. Коробок и пакетов для солдат было столько, что заносили всей редакцией.

Поучаствовали в акции также детские дома и интернаты со всей Челябинской области – собрали много носков и теплых слов для солдат.

Женщины-волонтеры объединились, чтобы шить теплые вещи солдатам. Первую партию весом больше тонны уже отправили из Челябинска. Озерским швеям-волонтерам содействует Кыштымская трикотажная фабрика – совместно отшивают боксеры и футболки для мобилизованных. Партию из 1000 штук заказала мэрия Озерска, предоставив ткань.

Жители другого закрытого города – Снежинска – передали военным фары для БТР, тепловизор и медицинские средства.

Помогают челябинцы мобилизованным и прямо в зоне спецоперации. Волонтеры «Пищи жизни» накормили солдат-земляков на Донбассе. Порции съели в охотку.

Носки, казалось бы, такая мелочь. Но на передовой – это отдельная валюта. Насколько солдатам важно держать ноги в тепле – из первых уст узнали на пресс-конференции «Комсомольской правды».

«Не думала, что снова буду помогать фронту»: 87-летняя жительница Челябинской области перебирает шерсть на теплые пояса мобилизованным (подробнее).

«Это женская мобилизация»: более 100 женщин-волонтеров Челябинской области сшили теплые вещи для солдат передовой (подробнее).

«Я сама дочь солдата»: пенсионерка из Челябинска передала мобилизованным носки и молитвы.

«Служить пока некому, так другим поможем»: челябинцы активно принимают участие в акции «Носки солдату» (Зинаида принесла для солдат большой пакет с вещами).

«Восхищаемся вашим мужеством и стойкостью»: пенсионерки из Челябинска связали и купили носки для мобилизованных (Женщины рассказали, почему участвуют в акции «Носки солдату»).

«Больше нас защищать некому»: пенсионерка из Челябинска передала милые носки из собачьей шерсти для мобилизованных мужчин (77-летняя бабушка из Челябинска отправила носки из собачьей шерсти для мобилизованных).

Посылка для именинника: школьники из Челябинска собрали помощь мобилизованным южноуральцам (Одиннадцатиклассники передали солдатам лекарства, фонарики, вещи, еду и сладости).

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