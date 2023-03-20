«Дышите свежим воздухом»: рейс Челябинск — Сочи застрял в Махачкале на два дня

Самолет вылетел вечером в пятницу и приземлился в Сочи только вечером в воскресенье Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пассажиры авиакомпании «Победа», летевшие из Челябинска в Сочи, застряли в Дагестане на два дня. Среди пассажиров оказался директор регионального Центра технического творчества Владислав Халамов.

Самолет вылетел в Сочи вечером пятницу, 17 марта. Так как город-курорт оказался окутан туманом, борт приземлился в солнечной Махачкале. Пассажиров заселяли в гостиницу и снова возвращали в аэропорт два раза, а потом просто оставили ждать в аэропорту.

— И опять не понятно, когда полетит самолет. И ужас в том, что никто этого не знает. В «Победе» устроено все так, что какой-то негодяй сидит в Москве, дает команды. Сейчас всех людей выдернули из гостиниц, аэропорт Сочи закрыт, но уехать в гостиницу уже не дают. Говорят: «Дышите свежим воздухом», — рассказал Владислав Халамов.

Кто-то не стал дожидаться у моря погоды (во всех смыслах этого слова) и отправился в Сочи самостоятельно.

— В столице Южного Урала на борт авиалайнера поднялись 170 пассажиров, а по трапу в воздушной гавани имени В. И. Севастьянова (такое имя носит аэропорт Сочи. — Прим. ред.) двое суток спустя его покидали только 82. Остальные нашли в Дагестане транспорт, который едет тише, но дальше, — рассказал Владислав Халамов.

В итоге самолет вылетел вечером в воскресенье, 10 марта. Владислав Халамов он отнесся к случившемуся весьма оптимистично и уже построил планы на следующий отпуск.

— Благодаря густому туману над Черным морем я открыл для себя побережье Каспийского, очаровался его жителями и готов уже был остаться там до конца недели, если бы вторая попытка покинуть Махачкалу не увенчалась успехом, как первая. Теперь придется запланировать новый визит.

А вот пассажиры рейса Nordwind Челябинск — Сочи были вынуждены прождать вылета почти 28 часов. Время отправления переносили несколько раз.

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