Какие подарки получат маленькие чемпионы? Призы от партнеров забега

Что же ждет победителей? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зимний забег «Маленький чемпион» мы проведем 18 декабря в 10:00 на арене виртуальной реальности Yes VR. В этот раз в соревновании будут участвовать две возрастные группы: с полугода до года, а также с года до двух лет. Ранее мы писали, что прием заявок завершается 11 декабря. А теперь рассказываем, какие подарки получат чемпионы.

Забег «Комсомольской правды — Челябинск» поддерживают три генеральных партнера, которые уже готовят призы для самых быстрых деток. Также они подарят подарки победителям спецноминаций, в числе которых «Лучший костюм», «Лучшая группа поддержки», «Семейный look», «Самый креативный» и «Слеза чемпиона».

Компания Joonies вручит победителям подгузники нового поколения — без отдушек, кремов и растительных экстрактов. Они тонкие, нежные и сделаны из дышащих материалов. Joonies Premium Soft моментально впитывают влагу, превращая её в гель и равномерно распределяя по всему подгузнику. А каждому размеру соответствует свое животное: шпиц Джуни, пингвиненок, слоненок, бегемотик, а также лисенок, тигренок и львенок.

«ЛЕОВИТ» подготовил специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание при различных заболеваниях.

А еще этот же партнер подарит лечебные кисели, чаи и фруктовые батончики из линейки Leo Kids, которые предназначены для укрепления иммунитета детей и их родителей.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАДОМ И ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ