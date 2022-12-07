Попросил передать тапочки: как избирали меру пресечения бывшему начальнику КДХ Челябинска

Ринат Кучитаров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 7 декабря, в Тракторозаводском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения бывшему начальнику комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову.

По версии следствия, в 2020 году Кучитаров оплатил работу по контракту на озеленение Челябинской области по завышенной стоимости. Тогда вместо 34 млн из бюджета ушло 97 млн рублей.

11.10 Бывшего чиновника завели в наручниках, посадили в стекляшку.

11:12 Возражений на присутствие СМИ у Кучитарова нет.

11:16 Прокурор потребовал заключения под стражу.

11:17 По статье, которую вменяют Кучитарову, грозит срок до 10 лет.

11:19 Обвинение считает, что Ринат Кучитаров может скрыться в другой стране, либо будет оказывать давление на свидетелей. Указывается, что за время работы в КДХ он обзавелся связями во многих структурах, что тоже может повлиять на ход расследования.

11:23 Прозвучала информация, что у Кучитарова двое детей - 2007 и 2012 годов рождения.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сам бывший чиновник выглядит спокойным. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:27 Кучитаров попросил подписку о невыезде в виде меры пресечения.

11:27 Адвокат возразил против заключения под стражу:

- Все свидетели по делу установлены, с ними проведены очные ставки. Обвиняемый дает показания. Зарубежной недвижимости не имеет, скрыться не предполагал и не имеет возможности. В связи с этим прошу избрать меру пресечения: либо подписку о невыезде, либо домашний арест. Полагаю, эта мера наиболее адекватная.

11:28 Суд удалился в совещательную комнату.

11:32 Ринат Кучитаров одет в спортивный костюм, во все черное. Отвечает без эмоций, чувствуется подавленное состояние.

11:34 В зале суда находятся родственники, брат.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:57 Суд возвращается.

12:01 Решение суда - Кучитаров заключили в СИЗО до 5 февраля.

12:07 На вопрос журналистов, считает ли он себя виновным, Кучитаров промолчал.

12:08 Адвокат подошел к жене. Говорит, что его подзащитный попросил передать сигареты и тапочки.

12:10 Адвокат сказал, что Ринат держится нормально, и добавил: это не санаторий, но медики есть.

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