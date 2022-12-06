Рината Кучитарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рабочая неделя в Челябинске началась с громкого события — силовики задержали начальника комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова. Это случилось прямо в день его увольнения. КП- Челябинск рассказывает, за что задержали чиновника.

В отношении Кучитарова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Как сообщает Следственный комитет, в 2020 году он оплатил работу по контракту на озеленение Челябинской области по завышенной стоимости. Из бюджета тогда ушло 97 млн рублей, хотя фактическая стоимости работ составляла 34 млн рублей. Куда делась разница в 43 млн рублей — будет выяснять следствие.

Кучитарова задерживали совместно с сотрудниками ФСБ, которые и выявили преступление. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Комитет дорожного хозяйства занимается строительством и уборкой дорог, а также озеленением придорожных территорий. За три года, пока Кучитаров был на посту председателя, челябинцы нередко жаловались на работу комитета. Например, в октябре этого года жители Тополинки возмутились высадкой деревьев в сквере. Растения просто втыкали в бетонные лунки.

В апреле на дорогах Челябинска образовались огромные ямы. Тогда мы спросили у Кучитарова, почему в городе плохие дороги.

— Их не умеют ремонтировать, — таким был ответ чиновника.

Под руководством Кучитарова также велось расширение улицы Худякова.

Напомним, на посту начальника КДХ Ринат Кучитаров пробыл с августа 2019 года. 5 декабря 2022 года стало известно о его отставке — чиновник уволился по собственному желанию. В тот же день в его кабинете прошли обыски, самого Кучитарова на месте не было. Телефон отключен, в социальные сети последний раз он заходил 5 декабря в 8:00.

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