26 марта — последний день Евгения Тефтелева в колонии-поселении, после чего он выходит на свободу. Фото: Вадим АРХИПОВ

26 марта Евгений Тефтелев выходит на свободу из колонии-поселения. За взятку в 2,5 млн рублей ему нужно было отсидеть 3 года (а еще вернуть взятые деньги и заплатить многомиллионный штраф). Но в исправительной колонии бывший мэр Челябинска находился всего 9 месяцев. Почему так произошло? Какие еще поблажки получил экс-мэр? И что теперь с ним будет? Вспоминаем детали дела Тефтелева.

Кто такой Евгений Тефтелев?

Евгению Тефтелеву – 68 лет. Прежде чем стать чиновником, он работал на метизном заводе в Магнитогорске: выслужился от заместителя начальника цеха до председателя совета директоров. А в начале нулевых перешел на госслужбу.

С 2014 по 2018 год Тефтелев был мэром Челябинска. Фото: Андрей АБРАМОВ

В его послужном списке стоят громкие регалии: глава комитета промышленности в правительстве Челябинской области, министр промышленности и природных ресурсов региона, глава Магнитогорска и мэр Челябинска. Успел побывать даже заместителем губернатора Челябинской области — пока не пришел Алексей Текслер и не упразднил эту должность. После этого Тефтелев вернулся в город металлургов и работал в благотворительном фонде.

О личной жизни Евгения Тефтелева пишут мало. Известно, что у него есть сын Иван, который работает начальником на том же метизном заводе. А еще — что незадолго до уголовного процесса, который начался в декабре 2019 года, у экс-мэра умерла жена.

Что натворил бывший глава Челябинска?

Уголовное дело на экс-главу Челябинска завели в августе 2019 года, а в декабре его задержали. Подозревали в получении взятки в особо крупном размере.

Предысторию на одном из судебных заседаний рассказал представитель прокуратуры. В 2015 году строили большую школу в Парковом. Евгений Тефтелев, который тогда первый год был на посту мэра, захотел процент от сделки со строительной организацией. Проект стоил 439 млн рублей.

Вместе с подельником Евгений Тефтелев вымогал деньги у подрядчика, который строил большую школу в Парковом. Свою вину он признал. Фото: Вадим АРХИПОВ

Он предложил Евгению Пашкову, начальнику управления капитального строительства, взять от подрядчика 5%. Директор строительной компании Сергей Селищук от нахального предложения отказался, но глава города позвонил ему и пригрозил, что в таком случае у бизнеса будут проблемы. И подрядчику пришлось согласиться. В итоге взятку брали частями: периодически Тефтелев и Пашков получали по 300-500 тысяч рублей.

— По версии следствия, с сентября 2015 по апрель 2019 года Евгений Тефтелев совместно с начальником городского управления капитального строительства вымогал взятку у руководителя строительной организации и в итоге лично получил от него 2,5 млн рублей. За эти деньги Тефтелев обеспечил общее покровительство при заключении муниципальных контрактов, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Почему Евгений Тефтелев не все время сидел в колонии?

Максимальное наказание за взятку в особо крупном размере — 15 лет лишения свободы. Но Тефтелев заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и тогда еще врио мэра Натальи Котовой и сократил себе максимальный срок в 2 раза.

Чтобы сократить себе срок, Тефтелев подписал досудебное соглашение и дал показания против двух чиновников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На всех судебных заседаниях Евгений Тефтелев полностью признавал вину и раскаивался. Да и вообще адвокат бывшего главы Челябинска привела много аргументов в его сторону, чтобы смягчить наказание. Говорила про его безупречную карьеру, государственные награды, преклонный возраст и плохое здоровье — у него хронический гепатит, диабет и атеросклероз. И акцентировала внимание на том, что преступление было сделано впервые и больше такого не повторится, потому что Тефтелев уже пенсионер и не планирует работать. В итоге суд сжалился.

— Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей. Также осужденный лишен медалей орденов за заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени, — сообщили 28 октября 2020 года в пресс-службе прокуратуры.

Все это время, пока с делом Тефтелева разбирались, он 3,5 месяца сидел в СИЗО, а потом еще 7 месяцев — под домашним арестом (тогда как раз объявили самоизоляцию). Но так как домашний арест не считается полноценным наказанием, засчитывается лишь половина отбытого срока. В итоге к моменту приговора из 3 лет экс-мэр «отсидел» уже 7 месяцев.

В 3 года, которые должен отсидеть экс-мэр, вошли несколько месяцев, которые он пробыл в СИЗО и под домашним арестом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При этом после суда его так и не этапировали в исправительную колонию. Еще год и 8 месяцев Евгений Тефтелев находился в СИЗО, пока его адвокатам не удалось смягчить режим колонии для отбывания наказания. И вот с 10 июня прошлого года Тефтелев сидит в колонии-поселении. То есть всего 9 месяцев.

Тефтелев — латентный миллионер?

На время расследования счета Тефтелева арестовали. Оказалось, что бывший мэр — запасливый и экономный, ему принадлежат:

- 35 млн, скопившиеся за время работы на метизном заводе (в одном банке),

- 15 млн с зарплаты там же (в другом банке),

- 13 млн наличкой,

- 10 тысяч долларов наличкой,

- 5 тысяч евро наличкой.

Причем, наличка хранилась прямо в квартире Тефтелева— в коробках из-под обуви. Накануне ареста в декабре 19 года к нему в Магнитогорск нагрянули сотрудники ФСБ, которые сняли на видео все заначки бывшего главы.

Да и жил Тефтелев более-менее скромно для человека с такими деньгами. Из необычного только несколько сейфов, позолоченная посуда и его портрет в образе императора. В колонии-поселении условия были явно хуже.

Но несмотря на свое положение и замороженные счета, Тефтелев все равно погасил штраф в 37,5 млн рублей. Деньги он перевел еще весной 2021 года.

После выхода на свободу Тефтелеву нельзя будет занимать государственные должности в течение 3 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как только Евгений Тефтелев перешагнет порог колонии-поселения, с чего счетов снимут арест. С 26 марта он будет жить, как прежде — если получится, конечно. Единственное, следующие 3 года ему нельзя работать чиновником по решению суда. Но, судя по заверениям адвоката, Тефтелев и не собирается.

Как решилась судьба соучастника Тефтелева?

В декабре 2019 года в СИЗО отправили и подельника Тефтелева — Евгения Пашкова, он экс-глава управления капстроительства челябинской мэрии. В то же время у него арестовали имущество и счета на 1,5 млн рублей.

У Пашкова срок на 5 лет больше: он сидит не 3. а 8 лет. И в колонии строгого режима. Фото: Евгений НАСЫРОВ

У Пашкова трое детей, хронических заболеваний нет, поэтому в октябре 2020 его отпустили на свободу с условиями и запретами, но уже через месяц суд отменил это решение и его снова взяли под стражу.

В апреле 2021 года Пашкова признали виновным в особо крупном взяточничестве: дали 8 лет колонии строгого режима и запретили после выхода на свободу 5 лет работать на госслужбе. В сентябре это решение отменили «из-за нарушений норм уголовно-процессуального закона», но ровно через год — в августе 2022 — вынесли точно такой же приговор, плюс взыскали с него 1,25 млн рублей.

Но и этим дело не закончилось: в декабре прошлого года приговор Пашкову смягчили, сократив срок на полгода.

Кстати, Сергей Селещук — руководитель строительной компании, который давал взятку Тефтелеву и Пашкову — проходил по делу свидетелем. После показаний против чиновников его освободили от ответственности за дачу взятки.

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