Слепоглухого челябинца и его незрячую жену высаживают из маршруток из-за собаки-поводыря

Иногда на остановке приходится стоять очень долго. Фото: Дарья МАРКОВА

Анатолий и Ольга ослепли еще в детстве – сейчас видят только солнечный свет. Но это не помешало им построить семью: встретились, влюбились и могли бы жить счастливо, но есть одна беда. В последнее время водители маршруток часто отказываются пускать их в салон – мол с собакой нельзя. Но поводырь Хан – их глаза! Супруги рассказали КП-Челябинск, как они кричат о помощи, а их никто не слышит.

Не пускают в маршрутки из-за собаки-поводыря

Анатолий Чернорусов и Ольга Соломенцева закатывают компоты, вяжут вещи и плетут из бисера цветы и декор. Дома у них порядок, а гостей всегда готовы напоить чаем. Но стоит посмотреть им в глаза – становится понятно: они незрячие. Ольга видит только солнечный свет, а ее муж – еще может различать искусственный.

Раньше работали на сборке крышек, но там их сократили. Теперь выходят из дома только в магазин или на занятия в Общество слепых. Ольга там поет и участвует в концертах. А Анатолий играет в шашки и настольные игры. Но с недавних пор любая поездка для них − квест.

Ольга – тотально незрячая, а Анатолий – слепоглухой, слышит одним ухом и то при помощи аппарата. На улицу он выходит только с поводырем Ханом. Пес – его глаза и уши. Только вот водителям общественного транспорта белый дружелюбный лабрадор не по нраву. Водители автобусов и троллейбусов всегда останавливаются и пускают в салон без вопросов. А с частными маршрутками и ПАЗиками, которые ездят чаще, труднее. В последнее время просто бездушно проезжают мимо или высаживают:

− На автобусе нормально ездим, но если ехать на них, потом дорогу много раз надо переходить. А в маршрутки № 58, № 22, № 10 нас почему-то перестали пускать. Раньше вроде нормально садился. А сейчас мимо проезжают – люди сказали, водитель рукой махнул, мол, с собакой не возьму, − возмущен Анатолий. − Когда в последний раз ездил, они даже высадили меня из маршрутки, хотя Хан был в шлейке и наморднике, документы с собой были. А водитель говорит, что дети в машине, не повезет с собакой.

От остановки Куйбышева до Общества слепых на улице Энгельса Оле и Толе ехать 12 остановок – примерно полчаса. Повезет или нет, проверяют несколько раз в неделю – Анатолий три-четыре раза, а Оля – два. Но водители не могут привыкнуть к особенным пассажирам и все еще пытаются высадить.

− Как-то ждала мужа в Доме культуры, у нас был концерт, я должна была петь. А его все нет и нет. Звонит и говорит: «Сел с Ханом в маршрутку, а меня высадили», − вспоминает Оля. − Потом на 10-ой хотели поехать, нас отказывались брать. Люди стали возмущаться. А он говорит, что места нет, не возьмет нас. Предложила вызвать полицию. В итоге прошли в салон и доехали.

В региональном министерстве транспорта Обществу слепых сообщили, что перевозчик сам может решать, кого перевозить, а кого нет. С перевозчиками связаться пока не получилось – на звонки они не отвечают.

Оля и Толя вместе уже 18 лет. Фото: Дарья МАРКОВА

Как все начиналось

В 8 лет Ольга упала с турника и сильно ударилась затылком. У девочки начались сильные головные боли, а местные врачи ничем помочь не могли. Родители отвезли в московский центр нейрохирургии имени Бурденко. Оказалось, у Оли была водянка головного мозга. Сделали операцию, но беды на этом не закончились. При падении в желудочке головного мозга образовалась опухоль. Оперировать такую онкологию тогда никто не взялся.

Врачи говорили про метастазы и последние месяцы жизни, но девочка справилась. Что именно помогло неизвестно. Ведь тогда родители чего только не перепробовали – даже возили по знахаркам и к бабушкам, которые заговоры делали.

У Анатолия опухоль головного мозга обнаружили раньше – в шесть лет. И даже сделали операцию! Но при этом задели тройничный нерв.

− Поэтому у него походка неуверенная, как будто выпивший. Одним ухом совсем не слышит и был парализовал после операции. Постепенно его возвращали к жизни: учили заново ходить и есть, − объясняет Ольга.

Познакомилась пара в школе. Еще тогда подружки советовали Оле обратить внимание на парня. Но она лишь отмахивалась:

− Он тогда пародировал Петросяна, говорил с таким же акцентом. Я думала: что за дурацкий говор. А потом мы со знакомой поехали в санаторий. Она мне и говорит: «Ты одна, он один. Походите, погуляйте, может что-то у вас получится». Так и началось все у нас, − вспоминает с улыбкой Оля. − Потом в гости друг к другу ездили. Как-то он к нам приехал, мама пошла на остановку, чтобы его встретить. А он раньше приехал и сам дошел до подъезда. Спрашиваем: как дошел? А он говорит: «По запаху, родней пахнет». После этого мы встречаться начали.

Оля и Толя вместе с 2005 года. Тогда у Анатолия даже было цветоощущение – мог сказать, какого цвета нитки, например. Сейчас стало тяжелее. Но дома у пары есть специальная «говорящая» техника: компьютеры, весы, будильники, часы, калькулятор и телефоны.

Напоследок я спросила у Оли, помнит ли она, как выглядит мир вокруг:

− Лиц родителей, конечно, уже не помню. Но некоторые вещи остались в памяти. Недавно объясняла незрячей с рождения знакомой, как выглядит радуга, и вспомнила, какие красивые бывают лужи под машинами – яркие и цветные.

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