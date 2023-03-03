Разговаривают как роботы: три истории челябинцев с удаленной гортанью

Александр, Эвелина и Александр разговаривают при помощи специального устройства. Фото: Дарья МАРКОВА

Видели предупреждающую надпись «рак горла» на пачке сигарет? Это не пустой звук, а возможность заговорить как киборг. В Челябинской области рак гортани диагностируют у 150-200 человек в год. На 3 и 4 стадии пациентам удаляют гортань, вместе с ней исчезает и голос. Можно говорить тихим шепотом при помощи пищеводного голоса, а можно установить специальный протез. Публикуем истории трех пациентов с необычными голосами.

10 лет говорили, что рака нет

В 2005 году у Эвелины Роговой начал пропадать голос. Женщина сразу обратилась к врачу. Но ни ЛОР, ни фониатр (врач, который лечит заболевания, связанные с голосовыми связками) ничем помочь не смогли.

− Нашли папиллому, взяли биопсию и сказали, что рака нет – все нормально. И так было на протяжении 10 лет! В 2015 году начала задыхаться, был дикий кашель, сел голос. Но врачи все равно говорили, что рака нет, и к онкологам не отправляли.

Тогда Эвелина решила брать все в свои руки и записалась на обследование в федеральный центр. Московские специалисты посмотрели, взяли биопсию и озвучили страшный диагноз – рак голосовой связки третей стадии.

Эвелина пыталась добиться лечения 10 лет. Фото: Дарья МАРКОВА

В Челябинске Эвелина прошла 35 сеансов лучевой терапии и научилась говорить пищеводным голосом – хриплым шепотом.

− У меня тяжелое течение бронхиальной астмы. Сложно пищеводным голосом говорить – начинаю задыхаться. Но в принципе такой запасной вариант у меня есть.

После операции Эвелина даже вернулась к работе. И два года говорила тихим шепотом и задыхаясь. А потом попала на консультацию в челябинский областной онкоцентр и получила голосовой протез.

− Этот голос не мой – почему-то грубее. У меня был нежный голосок. Но я и ему очень рада. С голосом совершенно другая жизнь. Конечно, окружающие немножко от неожиданности пугаются. А так все хорошо: могу по телефону общаться или в магазине. Все комплексы ушли – не переживаю о том, как меня люди слышат, как разговариваю.

Первый аппарат у женщины простоял около девяти месяцев. Сейчас держатся месяца по три – из-за ингалятора приходится менять часто. Каждый раз пациенты сдают анализы и ложатся на госпитализацию для замены.

Эвелине повезло – она может говорить сколько угодно. Но есть среди пациентов и те, кто быстро устает или сильно кашляет после долгих разговоров.

Пациенты тепло отзываются о завотделении Александре Гузе. Фото: Дарья МАРКОВА

Не хотел соглашаться на операцию

Прошлой весной Александр Юрин охрип. Сначала подумал, продуло. Но почти сразу голос полностью пропал. Медики сказали, что если голос не появится – нужно будет обращаться в областной онкоцентр. Через три месяца пришел на обследование.

− Определили онкологию третей стадии. Опухоль поразила шейные лимфоузлы. Сдал все анализы, предложили сделать операцию. Я отказался. Собрали консилиум. В итоге согласился.

Александру удалили и гортань, и лимфоузлы. Опухоль то была, а вот метастаз в лимфоузлах не оказалось.

Чтобы говорить, Александр нажимает на фильтр. Фото: Дарья МАРКОВА

Во время операции сразу установили голосовой протез. Но мужчина не заговорил ни через неделю, ни через несколько месяцев.

− Были сложности с глоткой – не мог продавить воздух через протез. После этого была еще операция – подкорректировали глотку.

После возвращения голоса радуют абсолютно обычные вещи, которые мы не ценим: прогулки, разговоры, походы в магазины.

У всех пациентом шеи прикрыты платочками или свитерами. А вот Александр стому не скрывает. Но на ней стоит фильтр – чтобы не занести заразу.

− У меня здесь стоит фильтр, через который воздух увлажняется и фильтруется. При его нажатии могу продавливать воздух через голосовой протез и говорить.

Меняет их мужчина раз в день. Приходится покупать за свой счет. Зато сами голосовые протезы, которые стоят десятки тысяч, получает бесплатно, как и все пациенты.

Через специальный фильтр воздух увлажняется и фильтруется. Фото: Дарья МАРКОВА

Ничего не болело, а оказалась 3 стадия

У Александра Жулина голос исчез не в один день. Когда болел, голос пропадал, но потом всегда возвращался. Кроме последнего раза. Мужчина сразу пошел к ЛОРУ – затягивать уже было нельзя. Взяли биопсию – онкология третей стадии.

− А ведь даже ничего не болело!

Мужчину сразу направили в отделение головы и шеи областного онкоцентра. Летом 2021 сделали операцию – удалили гортань. Протез установили не сразу – некоторое время Александр жил молча.

− Писал на листочке, пытался так что-то объяснить родным, а они не понимали. Это, конечно, нервировало. Первое время было сильно тяжело. Но мне врачи сразу сказали, что буду говорить, поэтому не отчаивался.

Не разговаривать было трудно, вспоминает Александр. Фото: Дарья МАРКОВА

А говорит Александр отлично – каждое слово понятно! А жена как рада – ведь ссор стало меньше.

− Но есть свои нюансы. Надо ухаживать за стомой, чистить протез. Когда моешься, надо чтобы вода внутрь не попадала. Жизнь сильно поменялась, но зато живой.

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