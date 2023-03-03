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ЗДОРОВЬЕ3 марта 2023 12:35

Разговаривают как роботы: три истории челябинцев с удаленной гортанью

В Челябинске врачи возвращают возможность говорить пациентам с удаленной из-за онкологии гортани
Дарья МАРКОВА
Александр, Эвелина и Александр разговаривают при помощи специального устройства.

Александр, Эвелина и Александр разговаривают при помощи специального устройства.

Фото: Дарья МАРКОВА

Видели предупреждающую надпись «рак горла» на пачке сигарет? Это не пустой звук, а возможность заговорить как киборг. В Челябинской области рак гортани диагностируют у 150-200 человек в год. На 3 и 4 стадии пациентам удаляют гортань, вместе с ней исчезает и голос. Можно говорить тихим шепотом при помощи пищеводного голоса, а можно установить специальный протез. Публикуем истории трех пациентов с необычными голосами.

10 лет говорили, что рака нет

В 2005 году у Эвелины Роговой начал пропадать голос. Женщина сразу обратилась к врачу. Но ни ЛОР, ни фониатр (врач, который лечит заболевания, связанные с голосовыми связками) ничем помочь не смогли.

− Нашли папиллому, взяли биопсию и сказали, что рака нет – все нормально. И так было на протяжении 10 лет! В 2015 году начала задыхаться, был дикий кашель, сел голос. Но врачи все равно говорили, что рака нет, и к онкологам не отправляли.

Тогда Эвелина решила брать все в свои руки и записалась на обследование в федеральный центр. Московские специалисты посмотрели, взяли биопсию и озвучили страшный диагноз – рак голосовой связки третей стадии.

Эвелина пыталась добиться лечения 10 лет.

Эвелина пыталась добиться лечения 10 лет.

Фото: Дарья МАРКОВА

В Челябинске Эвелина прошла 35 сеансов лучевой терапии и научилась говорить пищеводным голосом – хриплым шепотом.

− У меня тяжелое течение бронхиальной астмы. Сложно пищеводным голосом говорить – начинаю задыхаться. Но в принципе такой запасной вариант у меня есть.

После операции Эвелина даже вернулась к работе. И два года говорила тихим шепотом и задыхаясь. А потом попала на консультацию в челябинский областной онкоцентр и получила голосовой протез.

− Этот голос не мой – почему-то грубее. У меня был нежный голосок. Но я и ему очень рада. С голосом совершенно другая жизнь. Конечно, окружающие немножко от неожиданности пугаются. А так все хорошо: могу по телефону общаться или в магазине. Все комплексы ушли – не переживаю о том, как меня люди слышат, как разговариваю.

Первый аппарат у женщины простоял около девяти месяцев. Сейчас держатся месяца по три – из-за ингалятора приходится менять часто. Каждый раз пациенты сдают анализы и ложатся на госпитализацию для замены.

Эвелине повезло – она может говорить сколько угодно. Но есть среди пациентов и те, кто быстро устает или сильно кашляет после долгих разговоров.

Пациенты тепло отзываются о завотделении Александре Гузе.

Пациенты тепло отзываются о завотделении Александре Гузе.

Фото: Дарья МАРКОВА

Не хотел соглашаться на операцию

Прошлой весной Александр Юрин охрип. Сначала подумал, продуло. Но почти сразу голос полностью пропал. Медики сказали, что если голос не появится – нужно будет обращаться в областной онкоцентр. Через три месяца пришел на обследование.

− Определили онкологию третей стадии. Опухоль поразила шейные лимфоузлы. Сдал все анализы, предложили сделать операцию. Я отказался. Собрали консилиум. В итоге согласился.

Александру удалили и гортань, и лимфоузлы. Опухоль то была, а вот метастаз в лимфоузлах не оказалось.

Чтобы говорить, Александр нажимает на фильтр.

Чтобы говорить, Александр нажимает на фильтр.

Фото: Дарья МАРКОВА

Во время операции сразу установили голосовой протез. Но мужчина не заговорил ни через неделю, ни через несколько месяцев.

− Были сложности с глоткой – не мог продавить воздух через протез. После этого была еще операция – подкорректировали глотку.

После возвращения голоса радуют абсолютно обычные вещи, которые мы не ценим: прогулки, разговоры, походы в магазины.

У всех пациентом шеи прикрыты платочками или свитерами. А вот Александр стому не скрывает. Но на ней стоит фильтр – чтобы не занести заразу.

− У меня здесь стоит фильтр, через который воздух увлажняется и фильтруется. При его нажатии могу продавливать воздух через голосовой протез и говорить.

Меняет их мужчина раз в день. Приходится покупать за свой счет. Зато сами голосовые протезы, которые стоят десятки тысяч, получает бесплатно, как и все пациенты.

Через специальный фильтр воздух увлажняется и фильтруется.

Через специальный фильтр воздух увлажняется и фильтруется.

Фото: Дарья МАРКОВА

Ничего не болело, а оказалась 3 стадия

У Александра Жулина голос исчез не в один день. Когда болел, голос пропадал, но потом всегда возвращался. Кроме последнего раза. Мужчина сразу пошел к ЛОРУ – затягивать уже было нельзя. Взяли биопсию – онкология третей стадии.

− А ведь даже ничего не болело!

Мужчину сразу направили в отделение головы и шеи областного онкоцентра. Летом 2021 сделали операцию – удалили гортань. Протез установили не сразу – некоторое время Александр жил молча.

− Писал на листочке, пытался так что-то объяснить родным, а они не понимали. Это, конечно, нервировало. Первое время было сильно тяжело. Но мне врачи сразу сказали, что буду говорить, поэтому не отчаивался.

Не разговаривать было трудно, вспоминает Александр.

Не разговаривать было трудно, вспоминает Александр.

Фото: Дарья МАРКОВА

А говорит Александр отлично – каждое слово понятно! А жена как рада – ведь ссор стало меньше.

− Но есть свои нюансы. Надо ухаживать за стомой, чистить протез. Когда моешься, надо чтобы вода внутрь не попадала. Жизнь сильно поменялась, но зато живой.

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