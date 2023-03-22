Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 марта 2023 15:07

Не сдал автодром и психанул: магнитогорец во время экзамена по вождению залил перцовкой инспектора ГИБДД

Житель Челябинской области залил перцовкой автоинспектора после неудачного экзамена по вождению
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Инспектор ГИБДД получил химический ожог глаз

Инспектор ГИБДД получил химический ожог глаз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области молодой кандидат в водители не смог сдать экзамен на получение прав. Он разозлился и применил газовый баллончик против автоинспектора. О подробностях происшествия КП-Челябинск рассказали в региональном полицейском главке.

Все произошло 21 марта на одном из автодромов в Магнитогорске. 18-летний ученик не справился с заданием во время экзамена. До сдачи города он допущен не был. Молодой человек не согласился с таким решением и начал спорить. В какой-то момент он разозлился и применил газовый баллончик против экзаменатора.

Инспектор ГИБДД получил химический ожог глаз и обратился в больницу. Что касается хулигана, то его могут привлечь к уголовной ответственности.

— Собранные по данному происшествию материалы направлены в следственные органы СУ СК России по Челябинской области для принятия процессуального решения, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, в январе мошенники обманули 18-летнюю девушку из Аргаяшского района. Она неоднократно заваливала практическую часть на экзамене по вождению. Злоумышленники пообещали решить проблему. Однако после получения денег они перестали выходить на связь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП