Не сдал автодром и психанул: магнитогорец во время экзамена по вождению залил перцовкой инспектора ГИБДД

Инспектор ГИБДД получил химический ожог глаз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области молодой кандидат в водители не смог сдать экзамен на получение прав. Он разозлился и применил газовый баллончик против автоинспектора. О подробностях происшествия КП-Челябинск рассказали в региональном полицейском главке.

Все произошло 21 марта на одном из автодромов в Магнитогорске. 18-летний ученик не справился с заданием во время экзамена. До сдачи города он допущен не был. Молодой человек не согласился с таким решением и начал спорить. В какой-то момент он разозлился и применил газовый баллончик против экзаменатора.

Инспектор ГИБДД получил химический ожог глаз и обратился в больницу. Что касается хулигана, то его могут привлечь к уголовной ответственности.

— Собранные по данному происшествию материалы направлены в следственные органы СУ СК России по Челябинской области для принятия процессуального решения, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, в январе мошенники обманули 18-летнюю девушку из Аргаяшского района. Она неоднократно заваливала практическую часть на экзамене по вождению. Злоумышленники пообещали решить проблему. Однако после получения денег они перестали выходить на связь.

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