Прокуратура и Следственный комитет проверят инцидент в школе Челябинской области, где учитель ударила шестиклассника

Произошедшее на видео сняли одноклассники. Фото: скрин видео Регион 74 | Южный Урал и Челябинск/vk.com

Следственный комитет и прокуратура Челябинской области проверят инцидент в школе Петропавловска Верхнеуральского района, когда на уроке учитель математики ударила шестиклассника. Сама учитель уже уволилась, предварительно извинившись.

— Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства, - сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В прокуратуре района тоже организовали проверку, чтобы установить соблюдались ли все права учащихся в школе.

— В ОМВД России по Верхнеуральскому району по указанному факту проводится проверка на наличие в действиях педагога признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль), - сообщили в прокуратуре.

Там также добавили, что директор вчера объявил учителю выговор. А уже сегодня после собрания в школе 62-летний преподаватель уволилась по собственному желанию.

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