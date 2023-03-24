Челябинец залез на высокое дерево, чтобы спасти котенка, просидевшего неделю на ветке [видео]

Котика спасли молодые парни. Фото: читатель КП-Челябинск

Спасательную операцию развернули рядом с военкоматом Тракторозаводского и Ленинского районов. Целую неделю неравнодушные люди и зоозащитники пытались снять с высокого дерева маленькую черную кошечку. Даже вышку пригоняли! Но ее смогли спасти только бесстрашные южноуральские мужчины.

Как спасали напуганного котенка

Маленький комочек на дереве заметил военный – сержант Алмат Артыкбаев, когда шел из военкомата. Услышал жалобное мяуканье и понял, что нужно помочь. А тут еще и товарищ мимо проходил.

− Я работаю недалеко. Вчера котенка видел, думал, может, он сам спустится. А вечером темно уже было, я не заметил. Утром иду, Алмат остановил и предложил спасти кошечку, − объясняет Нурияз Нурсейит.

Нурияз ловко забрался на дерево. Подцепил котенка веревочкой и спустил на бушлат Алмата. А тот почувствовала свободу и сразу рванул прочь от ненавистного дерева.

− Если бы не держал куртку, он бы мог пострадать, очень высоко. Жаль, что сбежал, покормили бы его хотя бы, − грустно вздыхает Нурияз.

Проходящие мимо люди с уважением пожимают руки парням. О котенке переживали все!

− Мальчишка молодец! Он залез высоко, а котенок от него был еще выше. Но спас все-таки. Гордость за таких ребят берет! – рассказала сотрудница военкомата.

НИКТО НЕ МОГ ПОМОЧЬ

За судьбу маленькой черной кошечки переживали жители дома №25 на улице Грибоедова и работники военкомата через дорогу. Животное забралось на ветвистое дерево – да так и осталась сидеть на высоте 3 этажа. Слазить было страшно.

− Уже неделю этот котенок сидит наверху. Мальчики пытались его спасти, активисты нанимали вышку, зоозащитница в ветках запуталась, когда лазила со страховкой за ним. Не получилось. Котенок все выше уходил и на тоненькую веточку залез, − рассказала сотрудница военного комиссариата Тракторозаводского и Ленинского районов.

Неравнодушные жители дома поставили на ветки миски с едой и водой. Пытались достать сами – но ничего не получалось. Местные говорят, что кошечка – уличная, жила в соседнем дворе, поэтому очень боится людей.

− У меня старший ребенок пытался залезть. Но там никак, вы же видели – там нет веток поначалу. Да и кошка убегала на край, − рассказала жительница дома Аня.

Ветки деревьев практически касаются крыши дома. Туда и спрыгнула прошлым вечером черная непоседа. Оттуда ее попытался снять жилец дома, но она его исцарапала и убежала обратно на дерево.

Через пару домов от этого дерева – пятая пожарно-спасательная часть. Ее сотрудников жильцы дома просили спасти котенка. Спасатели и были бы рады, но бригадир запретил – МЧС этим заниматься не должны! В ведомстве перенаправили в Службу спасения.

− Мы туда звонили, нам сначала отказали, потом предложили платно вызывать вышку. И со специалистом мужчиной разговаривали, и с диспетчерами − девушкой и женщиной в возрасте. Она вообще нас отругала грубо. И жильцы дома звонили, и ребята до того, как полезли за кошкой, − возмущена сотрудница военкомата.

Теперь за котенка беспокоиться не стоит, говорят местные. Всю жизнь бедняга прожил на улице, поэтому не пропадет.

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