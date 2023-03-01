У них лапки, но они все равно работают: истории пяти трудолюбивых котов из Челябинской области

Кем только не работают челябинские коты. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Челябинск настолько суров, что даже коты в нем работают! Трудятся пушистые в офисах, библиотеках, театрах, политических партиях и даже пожарных бригадах! Зарплату получают едой и лаской. Делимся историями пяти трудолюбивых котиков.

Помяукает с каждым актером

В конце декабря в Новый художественный театр принесли елку-красавицу. Поставили в свежеотремонтированном фойе и решили выпить чаю. Смотрят, а дерево-то ходуном ходит! Пригляделись: среди веточек притаилась маленькая красавица кошечка.

Сотрудники театра подбежали, аккуратно вытащили беленький комочек и поняли, расстаться с ним не смогут! Кошечку решили оставить в театре и заботиться о ней вместе. А из-за пятнышка на мордочке назвали Кляксой.

Клякса уже освоилась. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За несколько месяцев красавица уже освоилась и почувствовала себя хозяйкой театра. Не любит цветы в горшках – скидывает их с подоконников. Зато к своим коллегам сильно привязалась.

− Утром, когда артисты приходят в театр, она к каждому подойдет. Поласкается, помурлыкает, помяукает, у всех спросит, как дела, со всеми поговорит, − рассказали в Новом художественном театре.

Это не первая кошка НХТ. Предыдущая, Мышка, пропала в октябре 2022 года. А в январе забрела еще одна трехшерстная красотка – ей уже нашли новый дом.

А я политику пойду

Голубоглазый красавец Рося – партийный кот. Он работает в исполкоме «Единой России» и каждое утро приезжает на работу с хозяйкой Натальей. У него даже должность есть − «пресс-кот».

В августе 2020 года в Южноуральске Росю нашли со сломанными ребрами и перебитым позвоночником. На мордочке у него даже отпечаталась подошва перепачканного гудроном мужского ботинка. Котику было всего полтора месяца. Росю вылечили, но оказалось, что он почти не слышит – такая проблема есть у многих белых кошек.

Рося - очень красивый кот. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Каждый день кот ездит на работу в региональный исполнительный комитет – там с его участием проходят почти все собрания. Если его оставить дома – будет мяукать, возмущаться.

− На работу ходит ежедневно, недавно ездил в отпуск в Крым. Его все ждут, без него пусто, − рассказала Наталья.

Да и у самого Роси на работе дел немало. С недавнего времени он принимает гуманитарные грузы от южноуральцев. Помогает сортировать и формировать посылки для жителей ДНР, бережно запечатывает детские рисунки и письма для бойцов СВО, а потом заботливо наблюдает за отправкой конвоя в подшефные города – Ясиноватую и Волноваху.

— Если раньше Рося активно принимал участие в мероприятиях, то сейчас все силы и энергия кота отданы гуманитарной миссии, — отметили в партии.

А еще Рося любит наряжаться. Зная это, однопартийцы и друзья дарят ему новые аксессуары. Чтобы не потерялся, на шею повесили небольшой колокольчик.

Талисман с пожара

Кошка Дымка уже семь лет служит в 43-й пожарно-спасательной части Копейска. Спасатели выехали на вызов из-за задымления в подъезде. Как вы уже, наверное, догадались, оттуда и имя.

Дымка работает со спасателями уже семь лет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

− При проветривании помещения услышали писк в подвале. Сотрудники спустились в подвал и увидели кошку. Назвали ее Дымка. Так она и живет уже много лет в части и является талисманом, − рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

У Дымки есть «коллеги» в других городах. В Аше живет черный кот, который однажды пришел к воротам пожарной части, добрые спасатели пустили его, и он остался. Кошка Люся, кстати тоже черная, появилась в 47-й пожарно-спасательной части Миасса год назад. Один из сотрудников нашел ее в садовом товариществе − походил, поспрашивал, но никто не откликнулся. Здесь Люся ловит мышей. В комнате отдыха на подоконнике ей организовали лежак.

Люся проводит много времени с пожарными. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Читает книжки и распугивает мышей

Знакомьтесь, Яков! Кот с необычным именем поселился в библиотеке села Бродокалмака Челябинской области. Малыш не портит книги и почти не остается один: дни проводит с библиотекарями и посетителями, а ночи – со сторожем.

На днях Якову исполнилось четыре месяца. Он становится более серьезным, а читателей воспринимает как большую кошачью семью – мурлычет и лезет обниматься. Мейн-кун очень любознательный: заглянул уже в каждый уголок библиотеки! Но библиотекари признаются, хлопот с ним нет. Правда, не бывает и без курьезов.

Якову осталось только научиться читать. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

− Недавно читательница пришла, сняла верхнюю одежду и положила меховую шапку на диван. Мы с ней выбирали и записывали книги, слышу: топот. Яшка, приняв шапку за добычу, схватил ее и потащил в дальний угол. Мы так смеялись. Хорошо, что читательница адекватно и с юмором отреагировала на выходку Якова, − вспоминает сотрудница библиотеки Светлана Брух.

Кот не только умиляет и располагает к себе читателей, но и спасает книги! Ведь мышей в библиотеке не стало – похоже напугались кота и ушли.

Даже коты идут в айти

Красавцы Катя и Толик живут в офисе IT-компании ZBRSK Digital Production. У котиков есть не только лежанки, а даже модные подвесные кресла!

Сотрудники не только расслабляются и радуются, глядя на котиков, но и вдохновляются! С Катей и Толей сделали мерч для сотрудников и создали дополненную реальность.

− Толик следит за тем, чтобы сотрудники не оставляли еду у себя на столах и не разбрасывали ненужные вещи где попало! Иногда он печатает загадочные послания в рабочих чатах, если оставить ему клавиатуру и открытый мессенджер, − рассказали в ZBRSK.

Катя и Толик живут с айтишниками. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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