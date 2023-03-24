«Интересные уроки, любящий отец»: что говорят директор, жена и ученики об учителе из Копейска, поставившего ребенка на колени

Данил Плотников с учениками. Фото: Катя Плотникова / vk.com

Данил Плотников – учитель из Копейска Челябинской области, который поставил 12-летнего школьника на колени, заставил извиняться и пообещал «обоссать», оказывается, любим множеством учеников, уважаем руководством и обожаем женой и сыном. В то же время некоторые школьники и родители припоминают ему грязные ругательства и жесткие методы воспитания. Мы пообщались с людьми, которые знают преподавателя, чтобы понять, почему произошел резонансный конфликт с учеником.

Данилу Плотникову 33 года, из них 8 лет он преподает в школе. Обучает детей истории и обществознанию. Только недавно он сам влип в неприятную историю. А бывшие ученики и родители начали добавлять дров в костер осуждения и предъявлять претензии из прошлого.

Одна из бывших учениц школы №4, где работает Данил Плотников, назвала его «странным», в том числе, как она утверждает, из-за особого интереса к ученицам. Правда, тут же выдала, что никто из девочек не посчитал это серьезным и не рассказывал родителям.

Когда-то Плотников хотел стать главой Копейска. Фото: ИНСИТ-ТВ / youtube.com

Другую ученицу Данил, по словам ее матери, якобы неоднократно унижал и даже назвал «проституткой». В выражениях он мог не стесняться.

– Был конфликт на этой почве, хотя, как он выразился, поводов не было. Это произошло 7 лет назад, школу окончили давно, а вот осадок остался именно из-за этого учителя. У него какая-то зависть или чувство неполноценности, поэтому такое поведение, – рассказала КП-Челябинск мать бывшей ученицы Ольга.

По словам учеников, родители и сами дети обращались к директору, но реакции не следовало. Одна из школьниц рассказала, что разъяренного отца очередной оскорбленной девушки к педагогу даже не пустили.

«Человек он позитивный»

Есть у Данила Плотников и ученики, которые к своему преподавателю относятся с уважением, даже спустя годы. Они отмечают, что к делу педагог подходит ответственно и его очень тревожит успеваемость детей. Но родители одобряли не все методы.

– Без предупреждения классного руководителя звонил родителям. В крайних случаях приглашал в школу на разговор. Но родителям такой подход не нравился. Видимо, им проще, когда их лишний раз не тревожат, – отметил бывший ученик школы №4 Антон Маркевич.

Несколько уроков подряд перед занятиями ученики писали на доске, что Данил - лучший. Фото: Катя Плотникова

На своих уроках Данил Андреевич мог и оценочное суждение выдать, и работу дворниками детям пообещать. Некоторых учеников и их родителей это задело настолько, что обиду они пронесли сквозь года.

– Я не могу сказать, чего он хотел добиться этим поведением, но скажу так: при мне он никого ни разу не оскорбил и не унизил, даже когда его откровенно провоцировали. А если кто в обиде на него, то только за то, что он говорил правду. Он всегда давал полезные советы. Человек он позитивный, с чувством юмора, которое кто-то оценит, а кто-то нет, – добавил бывший ученик.

«Пишут люди с девиантным поведением, или которые не учились»

После появления аудиозаписи, как учитель заставляет ученика вставать на колени, на Плотникова завели уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Из школы его не уволили, но от занятий отстранили. Директор Ирина Глазова с подчиненным после приглашения в полицию не виделась и не разговаривала. Она отмечает, что дальнейшую судьбу Плотникова решит проверка. Если его признают виновным, то рабочее место он потеряет.

– Я тоже читаю комментарии. Пишут порой ученики с девиантным поведением, или которые не учились, родители. Мы их и приглашали, и работали с ними, и разбирались. Да, были единичные жалобы на не выставленные оценки и потерю тетради. Но жалоб по поводу применения силы или сексуального домогательства не было за 8 лет его работы, – охарактеризовала учителя директор школы.

Уроки Данила Андреевича, по наблюдениям директора, дети любят – все они необычные, интересные. Профессионально педагог подготовлен, очень начитан, занимался с олимпиадниками и готовил школьников к ЕГЭ.

«Он прекрасный отец»

Нам удалось пообщаться с супругой Данила Плотникова. О самой ситуации она говорить отказывается, ведь ее там не было. Но знает предысторию конфликта, в котором замешаны и родители отчитанного мальчика. Оказывается, ученик давно доставляет проблемы, но реагировать на обращения учителя мать не хочет.

В сыне Плотников души не чает. Фото: Катя Плотникова / vk.com

– Он звонил с моего и своего телефона маме мальчика, чтобы поговорить о поведении ребенка. Она просто добавила все номера в черный список. У нее позиция «вы сами ненормальные, у вас самих проблемы, а мой сын – золотой». Я знаю, что у мальчика есть некоторые ментальные проблемы, он может ругаться матом, посылать учителей на три буквы, – рассказала Екатерина Плотникова.

Совсем недавно Данил Плотников выпустил учеников, у которых шесть лет был классным руководителем. Жена отмечает, что у конфликтного педагога детей бы отобрали. К тому же, гуляя с мужем по улицам Копейска, она неоднократно становилась свидетелем радостных встреч учителя с благодарными учениками.

У пары есть сын-дошкольник. Фотографии в соцсетях создают образ счастливой семьи, который слова женщины только подтверждают.

– Мы вместе с мужем 16 лет. Все, кто видел его с ребенком, знают, как бережно он с ним обращается. И в садик, и в кружки его водит, и сам занимается. Он прекрасный отец. Даже если видит, что чужой ребенок плачет – подойдет, успокоит и развеселит его, – с теплотой говорит о муже Екатерина Плотникова.

«Что-то нужно делать с дисциплиной»

Через супругу Данил переслал нам свое эссе, написанное в 2016 году. Семь лет назад молодой педагог уже задавался проблемой школьной дисциплины. Сейчас его рассуждения звучат так, будто он предвидел конфликт.

Молодой историк разбирал ситуацию, когда учительница избила 12-летнего школьника. Он рассуждал о том, что ученик может позволить себе почти любое вызывающее поведение, а педагог сделать с этим ничего не может.

– Конечно, администрация школы пойдет по пути наименьшего сопротивления и повесит всю вину на учителя. Нет этого учителя в школе — нет проблемы. Вот только новость о непедагогичном поведении теперь уже бывшего учителя, к сожалению, не станет последней на эту тему. Регулярно появлялись и будут появляться подобные ей. Потому что мы столкнулись с проблемой организации дисциплины в школах в целом, – рассуждал в эссе Плотников.

Тогда педагог предложил штрафовать родителей учеников за сорванные и пропущенные уроки. По его мнению, это поможет наладить дисциплину.

– Ну а пока родители не воспитывают, а администрация школы бессильна в наказании нарушителей, мы будем регулярно видеть новости об учителях-извергах, которые оскорбляют, бьют и душат своих учеников. Конечно, ведь люди специально идут в эту профессию, тратят от четырех до шести лет на получение профильного образования, только ради того, чтобы гнобить и бить тех, кто слабее их, или все же что-то нужно делать с дисциплиной в наших школах? – иронично подвел итог Плотников.

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