Олимпийский чемпион Артур Далалоян открыл новый зал по спортивной гимнастике в Челябинске

Артур Далалоян открыл гимнастический зал вместе с директором Федерации спортивной гимнастки Иваном Новиковым. Фото: Андрей Шмидт / vk.com

В Челябинске открылся новый тренировочный центр по спортивной гимнастике «СпортДжим». Ради такого события в город приехал олимпийский чемпион, а также чемпион мира и Европы Артур Далалоян. Спортсмен провел мастер-класс для юных гимнастов, пообщался с ребятами, а также вручил награды победителям и призерам соревнований «Кубок SportGym».

Фото: Андрей Шмидт / vk.com

Новый зал появился на улице Островского, здесь уже занимаются около 120 детей. Тренировки проходят для спортсменов разного возраста, как для начинающих от 3 до 12 лет, так и для взрослых. Также на базе гимнастического зала проходят занятия по адаптивной физкультуре для детей с интеллектуальными нарушениями.

По словам председателя Федерации спортивной гимнастики Челябинской области Ивана Новикова, в этом виде спорта себя может найти абсолютно любой человек. Ведь гимнастику можно разделить на профессиональную и любительскую. И если первая требует огромных усилий, тренировок, соблюдения режима и включает в себя определенные риски, то вторая является куда доступней.

— Это спорт для тех, кто хочет заниматься спортом для удовольствия и здоровья, - рассказывает Иван Новиков. — Любитель всегда сможет стать профессионалом, приложив определенные усилия, замотивировав себя и поставив цель. Профессиональная гимнастика предполагает высокий уровень тренировок и серьезную работу над собой. И самое важное здесь — доверие к тренеру.

Кстати, в 2020 году Артур Далалоян приезжал в Челябинскую область на Каолиновый карьер. Там спортсмен записал эпичный видеоролик с экстремальными отжиманиями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru