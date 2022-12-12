Сергей Безруков увидел в Челябинске космического пришельца

Артист посетил все экспозиции в челябинском музее. Фото: Исторический музей Южного Урала

Сергей Безруков сходил на экскурсию в Исторический музей Южного Урала. Знаменитый актер приехал на гастроли в Челябинск 8 декабря, а на следующий день решил посмотреть на метеорит.

Фото: Исторический музей Южного Урала

Артист увидел своими глазами не только космического гостя, но и все остальные экспонаты — Безруков прогулялся по трем залам постоянной экспозиции. Он подчеркнул, что информация в музее подается содержательно и современно, а в социальных сетях порекомендовал своим подписчикам посетить это место.

— Музей — потрясающий! Будете в Челябинске, обязательно загляните, — написал Безруков.

Фото: Исторический музей Южного Урала

Напомним, актер приехал в Челябинск, чтобы выступить в своем спектакле «Казанова». Кроме этого, Безруков успел попариться в бане, которая ему тоже очень понравилась. На своей страничке «ВКонтакте» он посвятил этому короткий видеоролик.

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