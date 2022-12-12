В больнице под Челябинском мать проломила череп годовалому ребенку из-за плача

Сейчас ребенок находится в реанимации Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В больнице Чебаркуля женщина проломила череп своему годовалому сыну из-за громкого плача. Ребенка в тяжелом состоянии перевели в реанимацию. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в одной из палат детского отделения. Ребенок сильно капризничал и плакал. Мать взбесилась и нанесла ему несколько ударов по голове. На следующее утро травму заметили врачи, которые пришли осматривать малыша. У ребенка диагностировали перелом основания свода черепа.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что мать малыша в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попадет уже не впервые. В мае в полицию обратилась родственница женщины и сообщила, что та побила своего сына.

— В результате проводимой проверки инспекторами ПДН по месту жительства семьи установлен факт нанесения женщиной телесных повреждений своему сыну. Полицейскими в отношении гражданки были составлены протоколы по с. 6.1.1 КоАП РФ, где судом ей назначен административный штраф и ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Собранные материалы для принятия необходимых мер реагирования были направлены в органы системы профилактики, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

После произошедшего семью начали посещать с проверками полицейские. Во время очередного визита в июле они снова заметили травмы на теле ребенка. В этот раз в отношении женщины уже возбудили уголовное дело по статье 116.1 УК РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В рамках расследования мать ребенка направили на судебно-психиатрическую экспертизу, после которой ее поставили на учет. Женщину уже ожидал суд. Теперь ей предъявят еще одно обвинение.

Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая бросила своего младенца на бетонный пол. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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