Пьют пиво и неуважительно разговаривают: таксисты рассказали, за что снижают баллы пассажирам

Водители такси поделились своей болью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дарья регулярно ездит на такси, рейтинг ее никогда не опускался ниже 4,9. Она не хамит, всегда здоровается, зимой отряхивает от снега ноги и всегда поддержит беседу. Но на днях рейтинг резко упал. Вместе с челябинскими таксистами разберемся, за что пассажир может получить низкую оценку.

Чем недовольны таксисты

Скатиться в рейтинге можно уже за то, как вы вызвали такси. Самая простая ошибка – указанный неверно адрес. Забыли дописать подъезд или «я на остановке», получите, распишитесь: минус к карме и рейтингу пассажира.

− Указывают дом без подъездов и недовольны: «А что нельзя было проехать к подъезду». На тебе написано, что ты клиент что ли? – рассказал КП-Челябинск один из водителей популярного сервиса такси.

Его поддержала молодая девушка-водитель Елена:

− Заказ в указанную точку подачи, стоишь и ждешь! Но проезд узкий и нужно пропустить машину, отъедешь на угол дома, пропустишь, вернешься, опять ждешь. Опять тачка, опять едешь на угол здания пропускаешь. Остаешься там и ждешь, потому что по узкой дороге проезжают машины. Открывается дверь плюхается тело и начинает: «Я заказывал в указанное место». В этот момент много можно о себе услышать.

Более опытный водитель Ярослав составил для пассажиров правила того, как не снизить свой рейтинг и никому не испортить настроение:

− Если вам на дальняк, к примеру, с Северка в Чурилово или Копейск, пишите это в комментариях. Если за наличные, пишите сразу, что нужна сдача. Выходите сразу после подачи автомобиля, даже если он приехал раньше, чем вам пообещала программа. Дверью не хлопайте, сели, поздоровались, воткнули наушники, по окончании поездки попрощались. Дверь аккуратно прикрыли. И да, поездка оплачивается до ее завершения, а не после. И претензий к вам не будет!

Правда, работать они должны похоже только в одну сторону. Пассажир подстраивается под водителя и не готов подождать пару минут, хотя за это получит дополнительную оплату.

Снижают баллы ни за что

Некоторые водители признаются честно: могут снизить баллы ни за что. Так выплескивают плохое настроение или зарабатывают промокоды. Недавно при мне таксист получил так более высокий процент от поездок на несколько часов. А надо было всего лишь пожаловаться на пассажира, мол, ехали долго, маршрут не очень удобный. Но опытные таксисты заверили нас – низкий рейтинг на пассажира никак не влияет.

− Снижают баллы и водители пассажирам, и пассажиры водителям − ни за что. По любому поводу. Но пассажиру без разницы, какой у него рейтинг. А у водителя от этого может зависеть в принципе возможность выполнять заказы. Тарифы выше эконома ставят требование − рейтинг от 4,8. И когда я отказываю папаше пить и курить при его же ребенке − рискую потерять детский тариф, − делится таксист Вадим.

− То есть я могу быть примерным пассажиром и все равно скатиться в рейтинге?

− Оценка, которую ставит водитель, может зависеть не только от пассажира. Но и от того, как сильно ему испортили настроение предыдущие пассажиры. В принципе, система рейтинга глубоко порочна. Нигде не выставляется оценка исполнителю, только всему предприятию в целом.

Таксисты vs пассажиры

Один из челябинских водителей Богдан написал нам пять историй, когда он снижает рейтинг пассажирам. Не поверите, но на каждую у наших коллег и читателей нашлась в противовес своя!

Таксист: Садишься с ребенком, не заказав детское такси с креслом и бустером. Отказываю так везти ребенка и слышу: «Мы всегда так ездим, сами отменяйте заказ!».

Пассажир: С двумя детьми невозможно уехать даже на специальном тарифе. Там всегда только одно кресло. Пришлось купить свой бустер, ходит теперь всегда с ним. Ладно хоть он легкий, сын сам носит.

Таксист: Два человека лезут в одну дверь, хотя сзади есть две двери.

Пассажир: Сзади очень часто просто невозможно сидеть. Водитель так сильно отодвигает сидение назад, что приходится буквально скукоживаться.

Таксист: В зимнее время года не могут отряхнуть снег со своей обуви. А когда ковер полон воды, лезут на другой ковер.

Пассажир: Я работаю в ресторане, должна встречать гостей в идеальном виде. Как-то сажусь в такси в белой рубашке и чистых светлых кедах, а там просто жуть! Как будто мешки с землей возили. Сидения пыльные, окна и двери грязные, на ковриках комья земли.

Таксист: Открывают без разрешения свои газировки, энергетики, пиво. Обещают аккуратно.

Пассажир: Летом опаздывал на автовокзал, вызвал такси. Приехал молодой парень и все время курил испаритель. На улице духота, сильно пахло «парилкой», в общем было ужасная поездка.

Таксист: Явно проявленное неуважение к водителю. В том числе обращение на «ты».

Пассажир: Не знаю, почему, но таксисты обожают учить меня жизни. Из-за того, что выгляжу моложе своего возраста, часто говорят на «ты» и учат жизни. Говорят, что надо срочно учиться на права и выходить замуж.

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