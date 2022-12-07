Три способа озадачить губернатора: в Челябинской области начали прием вопросов для прямой линии Алексея Текслера

Через неделю губернатор будет отвечать на вопросы южноуральцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоится 14 декабря. Глава региона начнет отвечать на вопросы южноуральцев в 12:00. Прямую трансляцию прямой линии будет вести радио КП-Челябинск (95,3 FM).

Вопросы для губернатора можно готовить и высылать уже сейчас. Их прием начали 7 декабря.

Свои видеообращения жители Челябинской области могут отправить через сайт спроситекслера.рф. Там же можно написать вопрос губернатору без видео. Правда, для этого потребуется регистрация на портале госуслуг. Наконец, вопрос можно оставить по телефону, номер горячей линии 8-800-500-74-50.

Прием обращений прекратится одновременно с завершением прямой линии.

В прошлом году губернаторская прямая линия длилась 2 часа 25 минут. Алексей Текслер ответил на 40 вопросов, в том числе о ветеранских званиях в регионе, бюрократии и жилье для воспитанников детдомов.

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