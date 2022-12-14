Юному музыканту, зарабатывающему игрой на улицах Челябинска, подарили новую барабанную установку

Поздравить Рудольфи пришла первая леди региона Ирина Текслер. Фото: Дарья МАРКОВА

Рудольф Пермяков прославился в Челябинске прошлым летом. Самый юный уличный музыкант собирал толпы зрителей, восхищенных его игрой на барабанах. Сегодня «Фонд 2020» вручил парню новую барабанную установку.

Учредитель фонда Ирина Текслер и директор фонда Вероника Ливончик познакомились с юным музыкантом на мероприятии КП-Челябинск «Белый бал». Первая леди региона пригласила Рудольфа и его родителей в Фонд, чтобы пообщаться. Выбор подарка был очевиден - ведь все заработанные деньги Рудольф копил на новую барабанную установку.

Но вся барабанная установка очень дорогая. Поэтому фонд и решил подключиться, чтобы порадовать музыканта новогодним подарком.

− Взрослые всегда должны помогать детям, которые развивают свой талант.Сделать увлечение своей профессией − это огромный труд. Всем детям хочется посидеть в компьютере, погонять мяч, погулять с друзьями. А есть те, кто выбирает вместо этого заниматься своим призванием и развивать свой талант. Рада, что у нас и детской филармонии есть возможность поддерживать и развивать эти таланты, − рассказала Ирина Текслер.

− У меня сейчас есть две установки, но они ученические. На них можно играть, но, чтобы выходить на концерты, играть в больших залах, нужна профессиональная установка. А на такой установке можно! Она акустическая, у нее и звук будет другой. Она более качественная, − радуется подарку Рудольф.

Сразу после получения подарка Рудольф умело настроил барабанную установку специальным ключом и исполнил несколько музыкальных композиций. Играет парень и дома. Мама говорит, что соседи не жалуются, а даже хвалят юного музыканта.

Сейчас музыкант выступает в составе детско-юношеского симфонического оркестра Детской филармонии Челябинской области. Вместе с оркестром он выступил на одной из главных сцен России − в Государственной академической капелле в Санкт-Петербурге. Это требует и нового уровня подготовки.

Это первая профессиональная установка Рудольфа. Фото: Дарья МАРКОВА

Ирина Текслер, Рудольф и его преподаватель. Фото: Дарья МАРКОВА

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