Челябинский путешественник добрался до самой северной точки Евразии – мыса Челюскин

Так выглядит самая северная точка Евразии. Фото: Председательство России в Арктическом совете.

Экстремальная команда «Про путешествия» добралась до самой северной точки Евразии – мыса Челюскин. В составе экспедиции есть челябинец – профессиональный путешественник и организатор внедорожных путешествий Евгений Шаталов.

Четыре путешественника на одной машине добрались до мыса Челюскин через весь полуостров Таймыр.

Среди путешественников есть челябинец. Фото: Председательство России в Арктическом совете.

– Арктический этап экспедиции стартовал 8 марта с главной площади Якутска, прошел через поселки Мирный и Удачный, Оленек, Саскылах и полуостров Таймыр. 24 марта команда достигла мыса Челюскин. А 29 марта вернулась в Хатангу. Это еще один рекорд – по самому быстрому похождению сложнейшего маршрута, – сообщили в пресс-службе Председательства России в Арктическом совете.

Проехать было непросто. Фото: Председательство России в Арктическом совете.

Путешественники оценили туристический потенциал северных регионов. Челябинец считает, что эти места перспективны для развития туристических маршрутов.

Команда путешественников уже добиралась до крайних точек континента на мысе Рока в Португалии, и мысе Дежнева в Чукотке.

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