Девушка получила химический ожог ягодиц в магнитогорском трамвае

Химический ожог ягодицы Лада получила в трамвае.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Семнадцатилетняя Лада ехала в трамвае и вдруг заметила, что сидит на мокром сидении. А в районе таза появились колющие ощущения. Но решила все-таки доехать до своей остановки. А когда вышла, не смогла двигаться.
– Поняла, что не могу передвигаться – онемела часть таза. С большим трудом дошла до туалета, чтобы проверить в чем проблема. Увидела что-то похожее на ожог, – вспоминает Лада.
Девушка сразу поехала в травмпункт детской больницы. Врачи удивились – с такой бедой к ним пришли впервые. Но диагноз поставили сразу – химический ожог.
– В больнице точно не знают, из-за какого вещества это произошло. Но предположили, что кто-то мог перевозить электролит и поставил его на сиденье. Либо кто-то намеренно налил какое-то химическое средство. Как итог химический ожог на ягодице, – рассказала КП-Челябинск Лада.
На трамвае Лада ехала вечером 31 марта.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Так опасно на трамвае №12 девушка проехала 31 марта. Теперь каждый день она ходит на перевязки. Говорит, главное, чтобы место ожога не загноилось, остальное уже не страшно.
Лада даже написала пост в местный паблик «Черное&Белое Магнитогорск» с просьбой быть внимательнее и смотреть, куда садишься. А в комментариях даже выдвинули теории, откуда там могла появиться лужа.
– Бабули зачастую ставят свои сумки на сиденье. Может и пролилось что-то из сумки, – пишет в комментариях Светлана Койнова.
– Электролит, наверное, кто то аккумулятор вез на сидении, – предполагает Артем Насыров.
Но что бы это ни было, просим вас быть внимательнее. Лучше приглядитесь к сидению и сберегите свое здоровье и нервы.
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