Что говорил погибший во время теракта военкор Владлен Татарский о Челябинске в диалоге с журналистом «Комсомолки»

Татарский был писателем, военкором, добровольцем. Фото: Владлен Татарский

В Санкт-Петербурге, во время собственного творческого вечера, в результате теракта погиб доброволец, блогер и военкор Владлен Татарский. Предварительно, ему подарили фигурку с бомбой, которая сдетонировала через несколько минут. Журналист КП-Челябинск Егор Поберей был знаком с Владленом Татарским лично. Первый раз они встретились после другого теракта — в Мелитополе, тогда взрыв прогремел возле телерадиокомпании.

«Привет Челябинску передавай!»

С Владленом Татарским я познакомился в октябре 2022 года в Мелитополе. Тогда я работал в запорожском медиахолдинге «ЗаМедиа». Первая встреча с военкором случилась в день, когда я чудом избежал смерти.

По-южному теплый осенний день, я иду на работу – в здание телеканала «ЗаТВ», прохожу мимо КПП. И в момент вокруг меня взрывается мир. Оглушительный рев, отовсюду летят стекла. Секунда тишины и, несмотря на страшный звон в ушах, я слышу крики людей. Очухавшись понял - нас взорвали террористы. Сильнее всего пострадал мой кабинет. Через несколько часов в офис приехал Владлен Татарский. Снял последствия, немного пообщался с силовиками и уехал в здание министерства молодежной политики Запорожской области – ему предстояла встреча с местными молодыми активистами, которым он должен был прочитать лекцию. А меня отправили взять у него интервью.

Татарский был настоящим харизматиком, «душой» компании. Вроде такой простой мужик, сразу подошел ко мне, крепко пожал руку, отпустил безобидную шутку о моем взъерошенном внешнем виде, которую я не услышал, а окружающие посмеялись. Тут же хлопнул по плечу.

– Че, братан, в ушах звенит? Да пройдет! И не такое заживает, – приободрил меня военкор.

К слову, журналистов Владлен Татарский назвал непосредственными участниками боевых действий, только поле у них информационное.

– Журналистов убивают и будут убивать. Они тоже участвуют сражениях. Не зря в английском слово Shoot означает «снимать» и «застрелить». Другое дело – как ведется бой. И, если это подлый терроризм, когда могут пострадать мирные граждане, то террористов надо наказывать. Благо, это силовые структуры РФ умеют, – сказал тогда Владлен одновременно о прошедшем в Мелитополе теракте.

Услышав мою речь, нехарактерную для тех мест, военкор спросил о моей Родине. Услышав «Челябинск», он причмокнул и улыбнулся.

- Челябинск – мощный город. Привет давай передавай Челябинску, – опять крепко пожал мне руку Владлен.

В минмолодежи с Татарским приехал военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин. Школьникам опытные журналисты рассказывали о военных действиях в информационном поле и, в непривычно простой форме, говорили о тонкостях журналистики.

«Давай браток, если че – пиши, обращайся»

В следующий раз мы встретились с Татарским на молодежном форуме «ЮгМолодой» в Бердянске. Удивительно, но и здесь фигурировал теракт. К счастью, его предотвратили. Владлен снова давал лекцию об информационной борьбе, но в этот раз доработанную, более продуманную.

– Чтобы стать блогером, вам достаточно телеграма и телефона. Пишите о том, что точно знаете, развивайтесь, будьте интересны читателям. Только помните, что снимете нашу секретную инфу – ответите перед законом, вражескую – они вас попытаются поймать и убить, – предостерег Владлен.

Во время форума Татарский называл меня «браток». Человеком он был верующим, по памяти вспоминал отрывки из Библии, а там сказано – все люди братья. По понятным причинам, террористы и ВСУ для него таковыми не были.

– Давай браток, если че – пиши, обращайся. Комментарий там дать или совет, – сказал мне на прощание Владлен Татарский.

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