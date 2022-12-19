Из-за обледеневших проводов в Курганской области задержали пассажирские поезда

Погода вставляет палки в колеса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Курганской области обледеневшие провода остановили движение поездов. 19 декабря железнодорожная сеть оказалась обесточена на станции Шумиха. Там идет дождь со снегом, а температура воздуха утром достигла 0 градусов.

Задержаны четыре пассажирских поезда: №11 «Владивосток-Самара» и № 97 «Тында-Кисловодск», №60 «Кисловодск-Новокузнецк» и №130 №Анапа-Красноярск».

Поезд «Владивосток-Самара» отстает от расписания больше всего: ему пришлось простоять уже более 4 часов.

— Ожидается задержка пассажирского поезда №148 сообщением Астрахань-Нижневартовск на 7 часов 40 минут, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральских железных дорог.

Авария задержали в пути также электричку №6201 «Шумиха-Челябинск». Она прибыла в пункт назначения с опозданием на 43 минуты.

— В настоящее время работниками ОАО «РЖД» выполняются работы по восстановлению контактной сети на указанном участке, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве начали проверку и собираются выяснить: случившаяся авария – просто форс-мажор или железнодорожники плохо следили за состоянием проводов.

Напомним, из-за плохой погоды в челябинском аэропорту задержали два десятка рейсов.

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