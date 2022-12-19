Опоздали два десятка рейсов: в челябинском аэропорту изменили расписание из-за погоды

В аэропорту понадобилось срочно чистить полосу Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинском аэропорту 19 декабря отложили вылет и посадку самолетов. Согласно табло воздушной гавани, позже намеченного в путь отправляются 11 воздушных судов, а приземляются с задержкой 9.

Больше всего не повезло пассажирам рейса в Сочи, который отложили на девять с лишним часов. Boeing авиакомпании «Победа» должен был вылететь еще в 20:10 в воскресенье, а оторвался от земли в только в 5:55 в понедельник.

Также отложили отправку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск и Сургут.

Пришлось понервничать и встречающим. Например, самолет из Москвы ждали в Челябинске в 3:40, а прилетел он только в 9:10. В расписании подвинули также посадку воздушных судов из Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Как пояснили в аэропорту, расписание изменили из-за погодных условий: понадобилась обработать взлетно-посадочную полосу чтобы избавиться ото льда.

Напомним в Челябинске 18 декабря шел снег, а уже утром 19 декабря температура воздуха поднялась выше нуля, заморосил дождь. На дорогах сразу же возникли пробки и ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.