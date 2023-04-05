«Хочу постричься, но не решаюсь»: как живет девушка с самыми длинными волосами в России

Есения не стригла волосы с 12 лет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Рапунцель из Челябинска Есения Жданова попала в Книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос в 15 лет − 153 сантиметра! Длинноволосая красавица рассказала КП-Челябинск, как она живет с такими волосами, какие прически любит и когда планирует их укоротить.

Скоро Есения планирует поставить рекорд и среди 16-летних девушек. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Задумывается о каре

У Есении всегда были длинные волосы. А четыре года назад она и вовсе перестала их стричь. За это время они уже успели отрасти до лодыжки.

− Обычно я хожу с собранными волосами, так как иначе они путаются, цепляются и очень сильно мешают в повседневной жизни, − признается Есения.

Но никаких трудностей в уходе за волосами нет, заверяет девушка. Как и все, моет их с шампунем и бальзамом, иногда делает маски или использует сыворотки.

− Идея постричься постоянно крутится в голове, но пока не решаюсь. Но думаю, скоро уже это сделаю. Пока не знаю, как хочу постричься. Может быть, по пояс, может каре, а может только до колена, − рассказала КП-Челябинск Есения.

Сейчас Есения учится в колледже. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Установила рекорд

Девушка попала в Книгу рекордов России в декабре 2022 года. Предыдущий Есения нашла в интернете и узнала, что нужно отрастить волосы всего на 5 сантиметров длиннее. Так и поставила рекорд длинной волос - 153 сантиметра.

− Изначально я не планировала устанавливать рекорд. Но потом подумала: «Тогда ради чего это все?» И решила попробовать заявить о себе, − вспоминает Есения.

Рекорд девушка нашла в интернете. Фото: Книга рекордов России.

Девушка отправила заявку и через месяц получила ответ! Нужно было прислать свидетельство о рождении, студийные фото и видео с замером, где должно быть видно деления.

− Увы, видео с первого раза у меня не приняли. Но во второй раз все получилось. Примерно через месяц мне написали о том, что мой рекорд окончательно установлен. Планирую установить новый − в 16 лет.

Есения учится на первом курсе колледжа, читает и танцует. Длинные волосы этому не мешают, а только украшают девушку.

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