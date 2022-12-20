Чтобы ученики не скатились: в Кургане уроки в школах отменили из-за сильного гололеда

Тротуары обледенели, и школьники второй день учатся на дому Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Кургане 20 декабря отменили очные занятия в школах. Уроки для всех учеников первой и второй смены будут проводить дистанционно. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне также отменяли занятия для первых-одиннадцатых классов второй смены. Причиной стал пролившийся в декабре дождь, наступившее за ним похолодание и повсеместная гололедица.

— По тротуарам ходить вчера было очень тяжело, — рассказала КП-Челябинск жительница Кургана Виктория. — Очень скользко. Где были небольшие сугробы, образовался наст со сверкающей коркой. Все гладкое и блестит, будто машина для заливки катков прошла. А под этим настом вода. Убирать улицы явно не успевают, хотя в прошлые годы хорошо справлялись.

Фото: читатель КП

Губернатор Курганской области Вадим Шумков велел муниципальным комиссиям по чрезвычайным ситуациям срочно организовать уборку дорог и тротуаров, в том числе подходных путей к школам.

— Просьба, — в своей узнаваемой манере обратился глава региона к зауральцам. — Будьте внимательны и осторожны за рулем и передвигаясь пешком. Особенно в части ваших детей и пожилых родственников.

Дороги стали скользкими после ледяного дождя. Фото: УГИБДД по Курганской области

— Вопрос о занятиях в школах в последующие дни будет приниматься на заседании регионального оперативного штаба, исходя из погодных условий, — уточнили в пресс-службе правительства Курганской области

Напомним, накануне из-за дождя со снегом в Курганской и соседней Челябинской областях остановились пассажирские поезда. Обледенели питающие составы энергией провода на станции Шумиха.

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