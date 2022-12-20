Антон Алексеев рассказал о самом действенном способе заставить коммунальщиков работать. Фото: Станислав ГЛАДКОВ

Весь Челябинск покрылся коркой льда после снегопада и резкой оттепели. Если бы снег убрали вовремя, с такими перепадами температур было бы справиться проще. О сложной системе разделения ответственности за тротуары и санкциях для нарушителей на радио «КП-Челябинск» (95,3 FM) рассказал начальник управления благоустройства города Антон Алексеев.

Самым действенным способом повлиять на подрядчика или коммунальщиков остаются штрафы. С начала горда после проверок комитета благоустройства только управляющие компании заплатили 3 млн рублей.

— В летний период штрафуем за некошеную траву, в зимний — за неочищенные входные группы и подходы к подъездам, — рассказал Антон Алексеев. — После штрафа уже иначе реагируют на жалобы жителей и более ответственно подходят к своим обязанностям. Мы замечаем положительную динамику.

Штраф за плохую уборку может достигать 100 тысяч рублей для юридических лиц. Также продолжаются проверки торговых комплексов и сетевых магазинов.

— За последние 2 недели проверили 119 торговых комплексов, составлено 20 актов нарушения, — говорит начальник управления благоустройства. — За то, что вовремя не убрали пандусы, лестницы, складировали снег на парковках, вовремя не убраны урны. Многие объясняют, что хотят скопить как можно больше снега, чтобы единоразово вывести на снегосвалки.

Также Антон Алексеев отметил, что подрядчик не имеют право складировать снег на газонах, если это повреждает кусты или деревья. В таком случае также можно обращаться с жалобой в управление благоустройства Челябинска.

— На такие нарушения нужно обращаться в управляющую компанию, госжилинспекцию и управление благоустройства, — уточнил чиновник.

Челябинск снова оказался скован льдом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске достаточно сложно понять, за какой участок дороги кто отвечает. Двор находятся в зоне ответственности управляющей компании, за социальные объекты и межквартальны тротуары отвечают районные администрации, а прилегающие к проезжей части тропинки — управление дорожного хозяйства города. Однако жителям не обязательно искать крайнего, достаточно написать в управление благоустройства, которое контролирует ситуацию с уборкой города в целом.

Писать можно на почту blago@cheladmin.ru, нужно назвать адрес и фотографии. Здесь же принимают заявления, если во дворе есть брошенная машина.

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