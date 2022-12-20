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НовостиОбщество20 декабря 2022 0:45

В Челябинской области после потепления ожидается резкое похолодание

Температура упадет почти до 30 градусов
Андрей МОСКВИЧЕВ
В регионе будет холодать постепенно

В регионе будет холодать постепенно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области после аномального потепления ожидается резкое похолодание. Это следует из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра.

— C 20 по 22 декабря в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь на 22 декабря температура может упасть до −27 градусов, — объясняют синоптики.

Температура будет опускаться постепенно. Так, сегодня, 20 декабря, из-за похолодания возможно образование гололеда, а уже к 22 декабря в регионе может похолодать до −14 градусов.

Напомним, что ранее из-за непогоды сотрудники ДПС в Челябинской области стали работать круглосуточно на региональных трассах. Также автомобилисты жаловались на пробки, которые образовались из-за непогоды на границе Челябинской области и Республики Башкортостан.

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