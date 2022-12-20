«Солдатик кулек получит и с товарищами поделится»: что положили челябинцы в новогодние подарки бойцам передовой

Горожане стремятся поддержать боевой дух наших ребят, подарить им частичку новогоднего настроения и заботы Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Новый год – все ближе. Тем, кто сейчас на передовой совсем не до елок и гирлянд. Однако новогоднее настроение никто не отменял. Наоборот, в это время солдаты особенно скучают по родному дому. Вспоминают, как детьми получали кульки от родителей. Сейчас любимый праздник нашим ребятам можем устроить мы. Все вместе.

«Комсомольская правда-Челябинск» совместно с компанией НОВАТЭК и сетью киосков прессы «Вечерний Челябинск» продолжает акцию «Новогодний подарок солдату». Вот что уже успели собрать наши земляки.

ТЕПЛЫЕ ЖИЛЕТЫ, ИКОНЫ И КОНФЕТЫ

– Там же наши! Ну как не помочь, а? – объясняет свой добрый поступок Алексей Плаксин. Пенсионер из Челябинска поделился с бойцами частичкой тепла – подарил терможилет.

Сам когда-то служил в Литве. Когда дело касается защиты Родины, его семья никогда не остается в стороне.

– Отец у меня Ленинград защищал в 41-м. Его раненым по Дороге жизни вывезли. Два Ордена Отечественной войны получил, – продолжает Алексей Михайлович. – Тесть освобождал этот же город. А сын в Афгане был, с Орденом Красной Звезды вернулся. И сейчас там наши ребята дерутся!

Алексей Михайлович очень надеется, что поможет спасти жизнь бойцам Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Челябинец также пожертвовал почти треть пенсии через волонтеров. Деньги попадут в общую копилку Победы и пойдут на закупку военного оборудования.

Не менее важно создать новогоднее настроение солдатам. Чтобы хоть чуть-чуть подсластить суровый быт за ленточкой, Нина принесла конфеты. Несколько килограммов собирала с подругой. И главное, с чувством любви и благодарности.

Армейскую еду бойцов разнообразят сладости от челябинцев Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– От этих посылок они ощутят нашу заботу. Как в детстве, когда родители на Новый год задаривали сладостями. Поймут, что их любят. Боевой дух поднимется, – надеется неравнодушная челябинка. – Хочется, чтобы наши ребята были крепкими, мужественными.

Нина пришла вместе с Ларисой, которая кроме конфет принесла много полезного Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

В окопах нет атеистов, считает Лариса Васина. Вдобавок к термобелью, теплым носкам и консервам женщина решила отправить бойцам иконки с молитвами и ладанку.

Челябинка принесла несколько таких душевно-теплых комплектов Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– Это из Троицкого монастыря. Освященное. А моя внучка сделала яркие письма солдатам. Они воюют там… – ком в горле встал у Ларисы. – Мы просто обязаны им помогать. Поддерживать.

11-летняя Катя из Челябинска благодарит, верит и ждет Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

«С ПЕНСИИ ПОКУПАЕМ ЧТО-НИБУДЬ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ»

О новогоднем настроении российских бойцов позаботились сестры – постоянные участницы наших гуманитарных сборов. Раньше Любовь и Валентина Горбатовские приносили одежду и, конечно, носки. В преддверии праздника переключились на провиант. Чай, кофе, конфеты, вафли, ветчина, сигареты – все это с заботой упаковано в кулечки. В каждом – открыточка со снегирем.

Две коробки с новогодними кульками сестры с подругами собрали на пенсию Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– Солдатик кулек получит и с товарищами поделится. Если мы не будем помогать, то кто же нашим родненьким поможет. Смотрю по телевизору… Ой, прямо жалко их! – слеза навернулась на добрых глазах Любови Константиновны. – Как только пенсию получаем – сразу с сестрой и подругами складываемся. И покупаем что-нибудь для наших защитников. Проводите еще такие акции, молодцы!

И мы проводим. Сбор в рамках акции «Новогодний подарок солдату» продолжается. Южноуральцы несут коробками тушенку, лапшу быстрого приготовления, туалетную бумагу и влажные салфетки. Порадовать наших бойцов – профессиональных военных и мобилизованных – может каждый. Если вы хотите пожертвовать деньги – свяжитесь с волонтерами по телефону 8-991-898-49-85. Все остальное приносите в редакцию «Комсомолки» на Красную 4. Вся ваша забота отправится прямиком на Донбасс.

Что нужно на передовой, и как присоединиться к новогоднему сбору – смотрите на изображении ниже. Подробную инструкцию читайте здесь.

Напомним, осенью мы провели акцию «Носки солдату». За 2,5 месяца жители Челябинской области собрали 11 тонн гуманитарной помощи. Это нательное белье, теплое носки, форму, генераторы, пенки, спальные мешки, обувь, продукты питания и многое другое.

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