Обогнал Абрамовича и Бакальчук: глава ММК Виктор Рашников вошел в топ-20 самых богатых бизнесменов России

Виктор Рашников. Фото: администрация Магнитогорска

Председатель ПАО «ММК» Виктор Рашников занял 14 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Состояние 74-летнего магнитогорца оценили в 10,2 млрд долларов. И, несмотря на санкции, он даже смог увеличить свой капитал на 3,6 млрд долларов.

— 4,5% акций ММК Рашников продал в 2021 году. В результате free-float компании (доля акций, находящихся в свободном обращении. — прим.ред.) превысил 20%, а бизнесмен смог заработать более 450 млн долларов, — отмечает издание.

Виктор Рашников обогнал в рейтинге основного владельца инвестиционной компании Millhouse Романа Абрамовича (16 место) и гендиректора маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук (17 место). Состояние первого оценивается в 9,2 млрд долларов, а второй – в 8,8 млрд долларов.

Рейтинг богатейших российских бизнесменов возглавил бывший член совета директоров компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Состояние 52-летнего предпринимателя оценили в 25,2 млрд долларов.

Отметим, что в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes Виктор Рашников занимает 171 место.

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